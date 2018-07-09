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09.07.2018, 08:55

Защита Дональда Трампа хочет оградить его от допроса по РФ-делу

Защита Дональда Трампа хочет оградить его от допроса по РФ-делу - Фото
Руди Джулиани и Дональд Трамп (фото - Getty Images)

Ведущий адвокат президента США Рудольф Джулиани говорит, что они требуют от спецпрокурора фактов, которые стали причиной расследования

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Команда адвокатов американского президента близка к тому, чтобы ответить отказом на запрос спецпрокурора США Роберта Мюллера о беседе с Дональдом Трампом насчет российского вмешательства в выборы 2016 года. Об этом со ссылкой на заявление ведущего адвоката Трампа Рудольфа Джулиани пишет агентство Голос Америки.

Офис спецпрокурора расследует "российское дело", чтобы доказать - вмешательство Кремля в американские выборы было, и выяснить, помогла ли РФ Трампу одержать на них победу.

Адвокаты президента США хотят увидеть от Мюллера доказательства каких-либо правонарушений со стороны Трампа, прежде чем они согласятся на беседу спецпрокурора с ним. "Нам хотелось бы знать, имеется ли какая-то фактологическая основа для расследования – изначальная или созданная, – потому что мы такой найти не можем. И никто другой не может", - сказал Джулиани.

По его словам, прокурорам "не нужно доказывать преступление; они должны дать фактическую основу, которая приводит к подозрениям в совершении преступления. Мы тщательно изучили все обстоятельства, которые могли быть связаны со сговором и воспрепятствованием правосудию, и не смогли найти ничего, что можно было бы инкриминировать (президенту), и мы хотим знать, на чем основано это расследование".

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Команда Мюллера не реагирует на регулярные словесные нападки Трампа: тот утверждает, что следователи относятся к нему предвзято, и много раз утверждал, что расследование - якобы попытка демократов оправдаться за поражение на выборах их кандидата, бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон.

Мюллер может направить Трампу повестку и потребовать, чтобы тот дал показания большому жюри присяжных, если президент откажется побеседовать с ним лично. Джулиани же считает, что если спецпрокурор на это пойдет, адвокаты Трампа смогут добиться отмены такого решения. Попытка заставить хозяина Белого дома давать показания может закончиться затяжной юридической тяжбой с вовлечением в итоге Верховного суда США.

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Теги: выборы в США, Руди Джулиани, российское дело, допрос, дональд трамп
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