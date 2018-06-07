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07.06.2018, 08:52

Завтра в Финляндии встретятся военачальники США и России

Завтра в Финляндии встретятся военачальники США и России - Фото
Джозеф Данфорд-младший и Валерий Герасимов (фотоколлаж - агентство Yle)

Вашингтон на встрече представит глава Объединенного комитета начштабов армии США Джозеф Данфорд, Москву - начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов

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Завтра, 8 июня, в Хельсинки проведут встречу топ-чиновники высшего военного руководства Соединенных Штатов и Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба Вооруженных сил Финляндии.

Американскую делегацию возглавляет председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США Джозеф Данфорд-младший, генерал Корпуса морской пехоты. Из Москвы на встречу едет начальник Генштаба России генерал Валерий Герасимов.

Финское военное командование не будет участвовать в этих переговорах, а лишь предоставит под них площадку.

Данфорд и Герасимов также проведут отдельные встречи с местным президентом Саули Ниинистё и командующим финской армии генералом Ярмо Линдбергом.

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На днях в этой стране отметили столетний юбилей создания Сил обороны Финляндии.

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Теги: армия России, армия США, Джозеф Данфорд, валерий герасимов, генерал, хельсинки
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