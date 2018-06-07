Завтра в Финляндии встретятся военачальники США и России

Завтра, 8 июня, в Хельсинки проведут встречу топ-чиновники высшего военного руководства Соединенных Штатов и Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба Вооруженных сил Финляндии.
Американскую делегацию возглавляет председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США Джозеф Данфорд-младший, генерал Корпуса морской пехоты. Из Москвы на встречу едет начальник Генштаба России генерал Валерий Герасимов.
Финское военное командование не будет участвовать в этих переговорах, а лишь предоставит под них площадку.
Данфорд и Герасимов также проведут отдельные встречи с местным президентом Саули Ниинистё и командующим финской армии генералом Ярмо Линдбергом.
Читайте также: Данфорд: Россия является самой большой угрозой в Европе
На днях в этой стране отметили столетний юбилей создания Сил обороны Финляндии.