Земляне не теряют надежды связаться с марсоходом: на планете буря

Фото: NASA

commenthover

По состоянию на середину июня мощнейший пылевой шторм, по оценке экспертов, становится еще сильнее и уже "окольцовывает" Красную планету

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15-летнему роверу Opportunity на Марсе предстоят сложные недели: разразившаяся там с конца мая пылевая буря охватила уже 35 млн кв. километров, покрыв фактически четверть планеты. Об этом со ссылкой на данные NASA пишет ресурс ScienceAlert.

Чтобы сохранить функциональность, марсоход в начале пылевого шторма перешел в энергосберегающий режим работы и отключил каналы связи с Землей, потому как зарядиться через солнечные панели в такой атмосфере невозможно.

"Пока нет сигнала с Opportunity", - сообщили в NASA, тем самым подтвердив, что ровер находится "в режиме полета".

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В аэрокосмическом управлении США успокаивают: этот марсоход переживал и не такое. В 2007 году на Марсе была еще более мощная буря, и спячка Opportunity продлилась более месяца.

"Мы "болеем" за наши роверы, чтобы они выжили в таких штормах, но, вместе с тем, их не конструировали для столь жестоких условий", - подчеркнули в NASA.

Другому роверу на Красной планете - Curiosity - проще: он работает на радиоизотопном термоэлектрическом генераторе, и не зависит от прозрачности атмосферы. Благодаря этому марсоход имеет возможность изучать свойства бурь.