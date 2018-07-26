Зоопарк Каира обвинили в фальсификации зебры: фото

Фото: facebook.com/mahmoud.a.sarhan

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Египетский студент опубликовал фото разрисованного осла из Международного сада в Каире

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В зоопарке в Каире один из посетителей обнаружил осла, на котором были нарисованы черные и белые полосы. Руководство зоопарка утверждает, что это зебра, сообщает ВВС.

Студент Махмуд Сархан снял странное животное в Международном саду в Каире и опубликовал фото в Facebook. Он утверждает, что в зоопарке было два таких экземпляра.

Осла в сфотографированном животном выдают небольшие размеры и заостренные длинные уши. Кроме того, на его морде видны пятна, похожие на растекшуюся краску.

Ветеринар, с которым связалась местная новостная группа Extranews.tv, сказал, что у настоящей зебры морда черная, а полосы более прямые и параллельные.

Отвечая на вопрос местной радиостанции Nogoum FM, директор зоопарка Мохамед Султан настаивал, что животное было настоящим.