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24.06.2018, 09:50

Звезды "Игры престолов" поженились

Звезды "Игры престолов" поженились - Фото
Роуз Лесли, Кит Харрингтон (фото - Splash News)

Актеры сериала "Игра престолов" Кит Харингтон и Роуз Лесли поженились в Шотландии

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Звезды сериала "Игра престолов" Кит Харингтон и Роуз Лесли вчера поженились в Шотландии. Об этом пишет The Guardian.

Свадьба состоялась в древнем шотландском замке - семейном владении клана невесты, построенном в XII веке.

На церемонии присутствовал почти весь актерский состав сериала.

Роуз Лесли выбрала для свадьбы белое платье с кружевом и аппликациями на флористическую тематику от модного дома Elie Saab Bridal.

19 мая в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке состоялась церемония бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл. Королева Великобритании Елизавета II пожаловала принцу титул герцога Сассекского, графа Дамбартона и барона Килкиля. Жена принца стала ее Королевским Высочеством герцогиней Сассекской.

Трансляция последнего сезона "Игры престолов" начнется в апреле 2019 года. Съемки должны закончиться в декабре 2018-го.

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Теги: кино, свадьба, Игра престолов, Роуз Лесли, Кит Харингтон
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