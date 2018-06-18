Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
18.06.2018, 12:27

Зять короля Испании явился в тюрьму для отбывания 6-летнего срока

Зять короля Испании явился в тюрьму для отбывания 6-летнего срока - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Муж испанской принцессы Кристины прибыл в находящуюся в 100 км от Мадрида женскую тюрьму

Реклама
Реклама

Зять короля Испании Филиппа Иньяки Урдангарин явился в тюрьму для отбывания почти шестилетнего тюремного срока за налоговые махинации и растрату общественных средств. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Около 09:00 муж инфанты Кристины приехал в женское пенитенциарное учреждение, находящееся в населенном пункте Бриева в провинции Авила примерно в 100 километрах к северу от Мадрида.

В 11:00 истекал срок, предоставленный ему властями для добровольной явки после объявления обвинительного заключения.

По данным испанских СМИ, конец предыдущей недели Урдангарин провел с женой и четырьмя детьми в Швейцарии.

Из соображений безопасности зять короля будет содержаться в отдельной секции тюремного здания. Дважды в неделю ему разрешено принимать посетителей. Первый отпуск заключенного возможен не ранее декабря 2019 года.

12 июня Верховный суд Испании подтвердил решение, вынесенное в начале 2017 года судом города Пальма, слегка смягчив наказание. Зять испанского короля признан виновным в налоговых махинациях и нецелевом использовании нескольких миллионов евро из общественных фондов и приговорен к лишению свободы на срок 5 лет и 10 месяцев.

Урдангарин через свою фирму присваивал гонорары за мероприятия, которые не проводились. 50-летний Иньяки Урдангарин, герцог Пальмы и муж сестры испанского короля, руководил некоммерческой организацией Nóos, в функции которой входило содействие развитию спорта в Испании. В прошлом профессиональный гандболист, он 170 раз выступал на международных соревнованиях в составе сборной страны.

Расследование уголовного дела Урдангарина и принцессы Кристины велось с 2008 года. В феврале 2017 года суд города Пальма-де-Мальорка на Балеарских островах вынес вердикт, сняв с Кристины обвинения в пособничестве в коррупционной деятельности ее супруга. Однако, согласно вердикту, ей надлежало выплатить штраф в размере 265 тысяч евро за то, что она пользовалась деньгами, похищенными ее мужем. Самого Урдангарина суд Пальмы-де-Мальорки приговорил к 6 годам и 3 месяцам тюрьмы, а также к штрафу в размере 512 000 евро. Обвинение требовало для него 19 лет заключения.

Археологи в Норвегии раскопали остатки деревянной церкви, в которой был погребен король викингов Олаф Харальдссон, правивший в начале XI века.

Читайте также
Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018Дроны против терроризма. Как беспилотники меняют характер войны 21.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: тюрьма, иньяки урдангарин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Тюремщикам запретили расследовать преступления в тюрьмах и СИЗО
Политика Тюремщикам запретили расследовать преступления в тюрьмах и СИЗО
В Индонезии экс-спикера парламента приговорили к 15 годам тюрьмы
Мир В Индонезии экс-спикера парламента приговорили к 15 годам тюрьмы
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 