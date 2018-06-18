Зять короля Испании явился в тюрьму для отбывания 6-летнего срока

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Муж испанской принцессы Кристины прибыл в находящуюся в 100 км от Мадрида женскую тюрьму

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Зять короля Испании Филиппа Иньяки Урдангарин явился в тюрьму для отбывания почти шестилетнего тюремного срока за налоговые махинации и растрату общественных средств. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Около 09:00 муж инфанты Кристины приехал в женское пенитенциарное учреждение, находящееся в населенном пункте Бриева в провинции Авила примерно в 100 километрах к северу от Мадрида.

В 11:00 истекал срок, предоставленный ему властями для добровольной явки после объявления обвинительного заключения.

По данным испанских СМИ, конец предыдущей недели Урдангарин провел с женой и четырьмя детьми в Швейцарии.

Из соображений безопасности зять короля будет содержаться в отдельной секции тюремного здания. Дважды в неделю ему разрешено принимать посетителей. Первый отпуск заключенного возможен не ранее декабря 2019 года.

12 июня Верховный суд Испании подтвердил решение, вынесенное в начале 2017 года судом города Пальма, слегка смягчив наказание. Зять испанского короля признан виновным в налоговых махинациях и нецелевом использовании нескольких миллионов евро из общественных фондов и приговорен к лишению свободы на срок 5 лет и 10 месяцев.

Урдангарин через свою фирму присваивал гонорары за мероприятия, которые не проводились. 50-летний Иньяки Урдангарин, герцог Пальмы и муж сестры испанского короля, руководил некоммерческой организацией Nóos, в функции которой входило содействие развитию спорта в Испании. В прошлом профессиональный гандболист, он 170 раз выступал на международных соревнованиях в составе сборной страны.

Расследование уголовного дела Урдангарина и принцессы Кристины велось с 2008 года. В феврале 2017 года суд города Пальма-де-Мальорка на Балеарских островах вынес вердикт, сняв с Кристины обвинения в пособничестве в коррупционной деятельности ее супруга. Однако, согласно вердикту, ей надлежало выплатить штраф в размере 265 тысяч евро за то, что она пользовалась деньгами, похищенными ее мужем. Самого Урдангарина суд Пальмы-де-Мальорки приговорил к 6 годам и 3 месяцам тюрьмы, а также к штрафу в размере 512 000 евро. Обвинение требовало для него 19 лет заключения.

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