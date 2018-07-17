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Боты:
17.07.2018, 13:30

Илон Маск показал огромный сачок для падающих частей ракет: фото

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Илон Маск показал огромный сачок для падающих частей ракет: фотоИлон Маск показал огромный сачок для падающих частей ракет: фотоИлон Маск показал огромный сачок для падающих частей ракет: фотоИлон Маск показал огромный сачок для падающих частей ракет: фотоИлон Маск показал огромный сачок для падающих частей ракет: фотоИлон Маск показал огромный сачок для падающих частей ракет: фотоИлон Маск показал огромный сачок для падающих частей ракет: фотоИлон Маск показал огромный сачок для падающих частей ракет: фотоИлон Маск показал огромный сачок для падающих частей ракет: фотоИлон Маск показал огромный сачок для падающих частей ракет: фотоИлон Маск показал огромный сачок для падающих частей ракет: фотоИлон Маск показал огромный сачок для падающих частей ракет: фотоИлон Маск показал огромный сачок для падающих частей ракет: фотоИлон Маск показал огромный сачок для падающих частей ракет: фотоИлон Маск показал огромный сачок для падающих частей ракет: фотоИлон Маск показал огромный сачок для падающих частей ракет: фотоИлон Маск показал огромный сачок для падающих частей ракет: фотоИлон Маск показал огромный сачок для падающих частей ракет: фотоИлон Маск показал огромный сачок для падающих частей ракет: фотоИлон Маск показал огромный сачок для падающих частей ракет: фотоИлон Маск показал огромный сачок для падающих частей ракет: фото
Илон Маск показал огромный сачок для падающих частей ракет: фотоИлон Маск показал огромный сачок для падающих частей ракет: фотоИлон Маск показал огромный сачок для падающих частей ракет: фотоИлон Маск показал огромный сачок для падающих частей ракет: фотоИлон Маск показал огромный сачок для падающих частей ракет: фотоИлон Маск показал огромный сачок для падающих частей ракет: фотоИлон Маск показал огромный сачок для падающих частей ракет: фотоИлон Маск показал огромный сачок для падающих частей ракет: фотоИлон Маск показал огромный сачок для падающих частей ракет: фотоИлон Маск показал огромный сачок для падающих частей ракет: фотоИлон Маск показал огромный сачок для падающих частей ракет: фотоИлон Маск показал огромный сачок для падающих частей ракет: фотоИлон Маск показал огромный сачок для падающих частей ракет: фотоИлон Маск показал огромный сачок для падающих частей ракет: фотоИлон Маск показал огромный сачок для падающих частей ракет: фотоИлон Маск показал огромный сачок для падающих частей ракет: фотоИлон Маск показал огромный сачок для падающих частей ракет: фотоИлон Маск показал огромный сачок для падающих частей ракет: фотоИлон Маск показал огромный сачок для падающих частей ракет: фотоИлон Маск показал огромный сачок для падающих частей ракет: фотоИлон Маск показал огромный сачок для падающих частей ракет: фото
Илон Маск показал огромный сачок для падающих частей ракет: фотоИлон Маск показал огромный сачок для падающих частей ракет: фотоИлон Маск показал огромный сачок для падающих частей ракет: фотоИлон Маск показал огромный сачок для падающих частей ракет: фотоИлон Маск показал огромный сачок для падающих частей ракет: фотоИлон Маск показал огромный сачок для падающих частей ракет: фотоИлон Маск показал огромный сачок для падающих частей ракет: фотоИлон Маск показал огромный сачок для падающих частей ракет: фотоИлон Маск показал огромный сачок для падающих частей ракет: фотоИлон Маск показал огромный сачок для падающих частей ракет: фотоИлон Маск показал огромный сачок для падающих частей ракет: фотоИлон Маск показал огромный сачок для падающих частей ракет: фотоИлон Маск показал огромный сачок для падающих частей ракет: фотоИлон Маск показал огромный сачок для падающих частей ракет: фотоИлон Маск показал огромный сачок для падающих частей ракет: фотоИлон Маск показал огромный сачок для падающих частей ракет: фотоИлон Маск показал огромный сачок для падающих частей ракет: фотоИлон Маск показал огромный сачок для падающих частей ракет: фотоИлон Маск показал огромный сачок для падающих частей ракет: фотоИлон Маск показал огромный сачок для падающих частей ракет: фотоИлон Маск показал огромный сачок для падающих частей ракет: фото

Корабль "Мистер Стивен" оснастили большой сетью для ловли половинок носового обтекателя ракеты, которые планируют спускать после запусков на парашютах

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Космическая компания Илона Маска SpaceX снарядила морской корабль "Мистер Стивен" еще большей сетью, предназначенной для поимки одной или двух половинок носового обтекателя ракеты через несколько минут после старта. Фотографии обновленного судна опубликованы в сети.

"Корабль-ловец обтекателей ракеты получил вчетверо большую сеть", - пишут в SpaceX.

Следующая попытка поймать металлические конструкции над морем запланирована на 22 июля - в этот день стартует ракета Falcon 9 миссии Telsat 19V. Инженеры компании попытаются выловить их до падения в воду.

Во время дебютной попытки поймать их части обтекателя аккуратно опустились на парашютах в океан всего в нескольких десятках метров от корабля.

Носовой обтекатель ракеты Falcon 9 стоит около $6 млн.

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Фото: пресс-служба SpaceX, instagram.com/pacalin, instagram.com/teslarati и соцсети

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Теги: Илон Маск, spacex, космос, запуск, ракета, корабль, Mr. Steven, сеть, обтекатель
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