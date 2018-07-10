Лимузин в цветах и друзья Путина: фото с инаугурации Эрдогана

Авто, в котором ехал глава государства, было усыпано гвоздиками; охрана при приближении к толпе защищала лидера буквально телами – высунувшись на ходу

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В столице Турции Анкаре 9 июля прошла церемония инаугурации переизбранного на второй срок президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Эрдоган принес присягу в парламенте, после чего отправился в мавзолей основателя Турецкой республики Кемаля Ататюрка, где возложил венок к его могиле. Затем было выступление перед президентским дворцом, где речь новоизбранного президента слушали почти 6 тысяч высокопоставленных гостей из разных стран.

Среди гостей были замечены дружественные Кремлю экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, президент Молдовы Игорь Додон, российская делегация была представлена Дмитрием Медведевым и Владимиром Жириновским.

С избранием Эрдогана Турция перешла от парламентской к президентской форме правления. Президент получил право самостоятельно формировать правительство, что он уже и сделал. Одновременно был отменен режим чрезвычайного положения, действовавший с июля 2016 года.

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Фото: пресс-служба президента Турции