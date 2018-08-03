NASA объявило и показало экипажи Crew Dragon и Starliner: фото

Для каждого корабля отобрано по два экипажа астронавтов

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Аэрокосмическое управление США назвало первых астронавтов, которые совершат дебютные тест-полеты на новых космических кораблях американских компаний Boeing и SpaceX. Об этом сообщил сайт NASA.

На Starliner компании Boeing в первом экипаже полетят:

Крис Фергюсон - пилот STS-115 (Atlantis), командир экспедиций STS-126 (Endeavour) и STS-135 (Atlantis), ушел в отставку из NASA в 2011 году и присоединился к Boeing.

Эрик Боу - астронавт с 2000 года. На его счету два полета: STS-126 на шаттле Endeavour и STS-133 на шатле Discovery.

Николь Манн - была пилотом в корпусе морской пехоты США, в отряде астронавтов с 2013 года. Для нее это будет первый полет в космос.

Экипаж второго полета Starliner:

Сунита Уильямс - в отряде астронавтов NASA с 1998 года, на ее счету две длительных экспедиции на МКС с суммарным налетом в 322 дня. Провела семь выходов в открытый космос общей длительностью 50 часов 40 минут.

Джон Кассада - ранее пилот ВМС, в отряде астронавтов NASA с 2013 года, отправится в космос впервые.

Первым экипажем Crew Dragon компании SpaceX станут:

Роберт Бенкен - в космосе побывал дважды в ходе полётов STS-123 и STS-130 шаттла Endeavour, с суммарным налётом 29 дней, что включает шесть выходов в открытый космос общей длительностью более 37 часов.

Дуглас Хёрли - астронавт с 2000 года. Был пилотом экспедиций STS-127 шаттла Endeavour и STS-135 шаттла Atlantis.

Следующий полет Crew Dragon будет с экипажем в составе:

Майк Хопкинс - астронавт с 2009 года. Провел в космосе 166 дней в ходе экспедиции 37/38 на МКС, совершил 2 выхода в открытый космос.

Виктор Гловер - ранее командир ВМС, летчик-испытатель. Отобран в отряд астронавтов в 2013 году, этот полет будет первым.

Пробный беспилотный запуск Crew Dragon, возможно, будет проведен уже в этом месяце или начале осени, а вот у Boeing снова возникла задержка: первый полет без людей они отложили как минимум до конца года, а пилотируемый - до середины 2019-го. Если у SpaceX не возникнет отсрочек (что маловероятно), первые их астронавты отправятся на орбиту в декабре.

CST-100 Starliner - рассчитанный на 7 человек первый космический корабль авиастроительного концерна Boeing, создается по программе NASA Commercial Crew Development, его задача - доставка астронавтов на МКС без использования российского "Союза".

Crew Dragon также сможет взять на борт до 7 человек по цене около $20 млн за "койко-место".

Фото: NASA