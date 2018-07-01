"Обобрали до трусов": по всей России прокатилась волна протестов

В десятках городов России в воскресенье, 1 июля, прошли массовые акции протеста против повышения пенсионного возраста. Об этом сообщает Медуза.
Согласно сообщению, митинги проводят сторонники российского оппозиционера Алексея Навального, а также представители профсоюзов и парламентских оппозиционных партий.
Отмечается, что акции, в основном, согласованы властями, однако в некоторых городах прошли несанкционированные протесты. О задержаниях пока не сообщается.
Самой многочисленной стала акция в Омске, где, по данным организаторов, протестовать вышли около 4,5 тысяч человек. В Челябинске митинг собрал около двух тысяч человек.
Во Владивостоке сторонники Навального устроили несанкционированное шествие к зданию Пенсионного фонда. В Якутске, Омске, Краснодаре правоохранительные полиция пыталась помешать проведению митингов.
Люди в разных городах держали в руках плакаты с надписями: "Я не доживу", "Хватит шарить в наших карманах", "Повышайте пенсии, а не пенсионный возраст", "Пенсионер, помни, каждый прожитый тобою год, - ущерб государству", "Заплати и сдохни" и другие.
Оппозиционный деятель Вячеслав Шумский вышел на одиночный непродолжительный пикет против пенсионной реформы на Красной площади в Москве, раздевшись до трусов.
"Естественно, я готовился к худшему, но уложился в короткий промежуток времени, и за этим не последовало проблем и задержаний", - сообщил он.