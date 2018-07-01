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01.07.2018, 18:49

"Обобрали до трусов": по всей России прокатилась волна протестов

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"Обобрали до трусов": по всей России прокатилась волна протестов"Обобрали до трусов": по всей России прокатилась волна протестов"Обобрали до трусов": по всей России прокатилась волна протестов"Обобрали до трусов": по всей России прокатилась волна протестов"Обобрали до трусов": по всей России прокатилась волна протестов"Обобрали до трусов": по всей России прокатилась волна протестов"Обобрали до трусов": по всей России прокатилась волна протестов"Обобрали до трусов": по всей России прокатилась волна протестов"Обобрали до трусов": по всей России прокатилась волна протестов"Обобрали до трусов": по всей России прокатилась волна протестов"Обобрали до трусов": по всей России прокатилась волна протестов"Обобрали до трусов": по всей России прокатилась волна протестов"Обобрали до трусов": по всей России прокатилась волна протестов"Обобрали до трусов": по всей России прокатилась волна протестов"Обобрали до трусов": по всей России прокатилась волна протестов"Обобрали до трусов": по всей России прокатилась волна протестов"Обобрали до трусов": по всей России прокатилась волна протестов"Обобрали до трусов": по всей России прокатилась волна протестов"Обобрали до трусов": по всей России прокатилась волна протестов"Обобрали до трусов": по всей России прокатилась волна протестов"Обобрали до трусов": по всей России прокатилась волна протестов
"Обобрали до трусов": по всей России прокатилась волна протестов"Обобрали до трусов": по всей России прокатилась волна протестов"Обобрали до трусов": по всей России прокатилась волна протестов"Обобрали до трусов": по всей России прокатилась волна протестов"Обобрали до трусов": по всей России прокатилась волна протестов"Обобрали до трусов": по всей России прокатилась волна протестов"Обобрали до трусов": по всей России прокатилась волна протестов"Обобрали до трусов": по всей России прокатилась волна протестов"Обобрали до трусов": по всей России прокатилась волна протестов"Обобрали до трусов": по всей России прокатилась волна протестов"Обобрали до трусов": по всей России прокатилась волна протестов"Обобрали до трусов": по всей России прокатилась волна протестов"Обобрали до трусов": по всей России прокатилась волна протестов"Обобрали до трусов": по всей России прокатилась волна протестов"Обобрали до трусов": по всей России прокатилась волна протестов"Обобрали до трусов": по всей России прокатилась волна протестов"Обобрали до трусов": по всей России прокатилась волна протестов"Обобрали до трусов": по всей России прокатилась волна протестов"Обобрали до трусов": по всей России прокатилась волна протестов"Обобрали до трусов": по всей России прокатилась волна протестов"Обобрали до трусов": по всей России прокатилась волна протестов
"Обобрали до трусов": по всей России прокатилась волна протестов"Обобрали до трусов": по всей России прокатилась волна протестов"Обобрали до трусов": по всей России прокатилась волна протестов"Обобрали до трусов": по всей России прокатилась волна протестов"Обобрали до трусов": по всей России прокатилась волна протестов"Обобрали до трусов": по всей России прокатилась волна протестов"Обобрали до трусов": по всей России прокатилась волна протестов"Обобрали до трусов": по всей России прокатилась волна протестов"Обобрали до трусов": по всей России прокатилась волна протестов"Обобрали до трусов": по всей России прокатилась волна протестов"Обобрали до трусов": по всей России прокатилась волна протестов"Обобрали до трусов": по всей России прокатилась волна протестов"Обобрали до трусов": по всей России прокатилась волна протестов"Обобрали до трусов": по всей России прокатилась волна протестов"Обобрали до трусов": по всей России прокатилась волна протестов"Обобрали до трусов": по всей России прокатилась волна протестов"Обобрали до трусов": по всей России прокатилась волна протестов"Обобрали до трусов": по всей России прокатилась волна протестов"Обобрали до трусов": по всей России прокатилась волна протестов"Обобрали до трусов": по всей России прокатилась волна протестов"Обобрали до трусов": по всей России прокатилась волна протестов

Люди разных политических взглядов вышли на протест против повышения пенсионного возраста

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В десятках городов России в воскресенье, 1 июля, прошли массовые акции протеста против повышения пенсионного возраста. Об этом сообщает Медуза.

Согласно сообщению, митинги проводят сторонники российского оппозиционера Алексея Навального, а также представители профсоюзов и парламентских оппозиционных партий.

Отмечается, что акции, в основном, согласованы властями, однако в некоторых городах прошли несанкционированные протесты. О задержаниях пока не сообщается.

Самой многочисленной стала акция в Омске, где, по данным организаторов, протестовать вышли около 4,5 тысяч человек. В Челябинске митинг собрал около двух тысяч человек.

Во Владивостоке сторонники Навального устроили несанкционированное шествие к зданию Пенсионного фонда. В Якутске, Омске, Краснодаре правоохранительные полиция пыталась помешать проведению митингов.

Люди в разных городах держали в руках плакаты с надписями: "Я не доживу", "Хватит шарить в наших карманах", "Повышайте пенсии, а не пенсионный возраст", "Пенсионер, помни, каждый прожитый тобою год, - ущерб государству", "Заплати и сдохни" и другие.

Оппозиционный деятель Вячеслав Шумский вышел на одиночный непродолжительный пикет против пенсионной реформы на Красной площади в Москве, раздевшись до трусов.

"Естественно, я готовился к худшему, но уложился в короткий промежуток времени, и за этим не последовало проблем и задержаний", - сообщил он. 

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Теги: пенсионная реформа, Россия, протест, алексей навальный, повышение пенсионного возраста, навальный
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