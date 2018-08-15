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15.08.2018, 11:02

Тысячи антилоп прыгнули в кишащую крокодилами реку - фото, видео

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Тысячи антилоп прыгнули в кишащую крокодилами реку - фото, видеоТысячи антилоп прыгнули в кишащую крокодилами реку - фото, видеоТысячи антилоп прыгнули в кишащую крокодилами реку - фото, видеоТысячи антилоп прыгнули в кишащую крокодилами реку - фото, видеоТысячи антилоп прыгнули в кишащую крокодилами реку - фото, видеоТысячи антилоп прыгнули в кишащую крокодилами реку - фото, видеоТысячи антилоп прыгнули в кишащую крокодилами реку - фото, видеоТысячи антилоп прыгнули в кишащую крокодилами реку - фото, видеоТысячи антилоп прыгнули в кишащую крокодилами реку - фото, видеоТысячи антилоп прыгнули в кишащую крокодилами реку - фото, видеоТысячи антилоп прыгнули в кишащую крокодилами реку - фото, видеоТысячи антилоп прыгнули в кишащую крокодилами реку - фото, видеоТысячи антилоп прыгнули в кишащую крокодилами реку - фото, видеоТысячи антилоп прыгнули в кишащую крокодилами реку - фото, видеоТысячи антилоп прыгнули в кишащую крокодилами реку - фото, видеоТысячи антилоп прыгнули в кишащую крокодилами реку - фото, видеоТысячи антилоп прыгнули в кишащую крокодилами реку - фото, видеоТысячи антилоп прыгнули в кишащую крокодилами реку - фото, видеоТысячи антилоп прыгнули в кишащую крокодилами реку - фото, видеоТысячи антилоп прыгнули в кишащую крокодилами реку - фото, видеоТысячи антилоп прыгнули в кишащую крокодилами реку - фото, видеоТысячи антилоп прыгнули в кишащую крокодилами реку - фото, видеоТысячи антилоп прыгнули в кишащую крокодилами реку - фото, видео
Тысячи антилоп прыгнули в кишащую крокодилами реку - фото, видеоТысячи антилоп прыгнули в кишащую крокодилами реку - фото, видеоТысячи антилоп прыгнули в кишащую крокодилами реку - фото, видеоТысячи антилоп прыгнули в кишащую крокодилами реку - фото, видеоТысячи антилоп прыгнули в кишащую крокодилами реку - фото, видеоТысячи антилоп прыгнули в кишащую крокодилами реку - фото, видеоТысячи антилоп прыгнули в кишащую крокодилами реку - фото, видеоТысячи антилоп прыгнули в кишащую крокодилами реку - фото, видеоТысячи антилоп прыгнули в кишащую крокодилами реку - фото, видеоТысячи антилоп прыгнули в кишащую крокодилами реку - фото, видеоТысячи антилоп прыгнули в кишащую крокодилами реку - фото, видеоТысячи антилоп прыгнули в кишащую крокодилами реку - фото, видеоТысячи антилоп прыгнули в кишащую крокодилами реку - фото, видеоТысячи антилоп прыгнули в кишащую крокодилами реку - фото, видеоТысячи антилоп прыгнули в кишащую крокодилами реку - фото, видеоТысячи антилоп прыгнули в кишащую крокодилами реку - фото, видеоТысячи антилоп прыгнули в кишащую крокодилами реку - фото, видеоТысячи антилоп прыгнули в кишащую крокодилами реку - фото, видеоТысячи антилоп прыгнули в кишащую крокодилами реку - фото, видеоТысячи антилоп прыгнули в кишащую крокодилами реку - фото, видеоТысячи антилоп прыгнули в кишащую крокодилами реку - фото, видеоТысячи антилоп прыгнули в кишащую крокодилами реку - фото, видеоТысячи антилоп прыгнули в кишащую крокодилами реку - фото, видео
Тысячи антилоп прыгнули в кишащую крокодилами реку - фото, видеоТысячи антилоп прыгнули в кишащую крокодилами реку - фото, видеоТысячи антилоп прыгнули в кишащую крокодилами реку - фото, видеоТысячи антилоп прыгнули в кишащую крокодилами реку - фото, видеоТысячи антилоп прыгнули в кишащую крокодилами реку - фото, видеоТысячи антилоп прыгнули в кишащую крокодилами реку - фото, видеоТысячи антилоп прыгнули в кишащую крокодилами реку - фото, видеоТысячи антилоп прыгнули в кишащую крокодилами реку - фото, видеоТысячи антилоп прыгнули в кишащую крокодилами реку - фото, видеоТысячи антилоп прыгнули в кишащую крокодилами реку - фото, видеоТысячи антилоп прыгнули в кишащую крокодилами реку - фото, видеоТысячи антилоп прыгнули в кишащую крокодилами реку - фото, видеоТысячи антилоп прыгнули в кишащую крокодилами реку - фото, видеоТысячи антилоп прыгнули в кишащую крокодилами реку - фото, видеоТысячи антилоп прыгнули в кишащую крокодилами реку - фото, видеоТысячи антилоп прыгнули в кишащую крокодилами реку - фото, видеоТысячи антилоп прыгнули в кишащую крокодилами реку - фото, видеоТысячи антилоп прыгнули в кишащую крокодилами реку - фото, видеоТысячи антилоп прыгнули в кишащую крокодилами реку - фото, видеоТысячи антилоп прыгнули в кишащую крокодилами реку - фото, видеоТысячи антилоп прыгнули в кишащую крокодилами реку - фото, видеоТысячи антилоп прыгнули в кишащую крокодилами реку - фото, видеоТысячи антилоп прыгнули в кишащую крокодилами реку - фото, видео

Фотографу Инго Герлачу удалось заснять ежегодную переправу тысячного стада антилоп гну через реку в африканской саване

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64-летнему фотографу Инго Герлачу удалось заснять переправу тысячного стада антилоп гну через реку Масаи-Мара в Кении. Об этом сообщает Daily Mail.

Он стал свидетелем миграции копытных в момент, когда они тысячами прыгали в реку, кишащую крокодилами. На переправе к гну присоединилась небольшая группа зебр.

Каждый год примерно 1,3 млн гну мигрируют из пастбищ Танзании в Кению, путь занимает около двух месяцев и составляет 3000 км. Слабые и молодые особы обычно гибнут во время этого перехода, в том числе и от зубов крокодилов.

Гну - африканские копытные животные, которые достигают роста 1,15—1,4 метра в плечах и массы тела от 150 до 250 килограммов. 

16 июля сообщалось, что в Индонезии толпа разъяренных жителей города Соронг убила всех крокодилов на местной ферме: так они отомстили за смерть одного из работников фабрики от зубов рептилии

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Теги: крокодил, антилопы, миграция антилоп, река с крокодилами, антилопы гну
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