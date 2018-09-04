В Британии родился ребенок весом с банку Coca-Cola и выжил - фото

За день до рождения сына родителям предлагали сделать аборт

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В Британии спустя полгода выписали из роддома самого маленького ребенка, рожденного на территории страны. Об этом сообщает информационный портал News.com.

Тео Тэйлор (Theo Taylor) родился в марте на 26-й неделе беременности, и его вес составлял 340 граммов (как банка 0,33 л напитка Coca-Cola или банка бобов, с которой его сфотографировали родители).

Доктора давали неутешительные прогнозы, поскольку на 19-й неделе он перестал расти в матке. Отец ребенка Джей сообщил, что за день до рождения сына его жене предложили сделать аборт.

"Он маленький боец. До того как он родился, мне было очень тяжело постоянно слышать, что он не выживет, а после рождения мне постоянно твердили, что мы не заберем его домой", - рассказала 24-летняя мама Кэти Тэйлор.

Родители впервые взяли на руки ребенка только через две недели после его рождения.

"Я никогда не видел таких маленьких детей. Я и не знал, что они бывают настолько маленькими. Он был меньше моей руки", -признался отец.

В шесть месяцев Тео Тэйлора наконец смогли забрать из больницы домой. Сейчас он весит столько же, сколько и дети, родившиеся в срок.

Фото: Facebook/Katie Leigh Rhodes, www.news.com.au