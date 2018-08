В порт приплыл отработавший 7 августа ускоритель SpaceX: фото

Этот ускоритель Falcon 9 спустя 10 минут после старта 7 августа успешно сел на морскую площадку в Атлантическом океане в 600 км от места запуска

Вчера, 9 августа, вечером по киевскому времени в порт Канаверал на одноименном мысе на плавучей платформе Of Course I Still Love You была доставлена отработавшая маршевая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX, которую запустили утром 7 августа с площадки Космического центра Кеннеди в штате Флорида.

Высота ступени - почти 43 метра, ее диаметр - 3,7 м, масса - около 23 тонн. Размеры морской платформы - 91х52 м.

Теперь ступень перевезут в ангар компании, проверят функциональность систем, а затем снарядят в новую миссию SpaceX.

Falcon 9 Block 5 — финальная версия коммерческой ракеты SpaceX, которую компания не намерена кардинально дорабатывать. Важнейшее ее достоинство — повышенная многоразовость, что дает возможность удешевить стоимость одного запуска. Маршевые ступени Block 5 можно запускать без необходимости серьезного "техосмотра" до 10 раз, а с ремонтами и заменой изношенных компонентов - до 100 раз.

