Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
10.08.2018, 09:47

В порт приплыл отработавший 7 августа ускоритель SpaceX: фото

1 / 13
В порт приплыл отработавший 7 августа ускоритель SpaceX: фотоВ порт приплыл отработавший 7 августа ускоритель SpaceX: фотоВ порт приплыл отработавший 7 августа ускоритель SpaceX: фотоВ порт приплыл отработавший 7 августа ускоритель SpaceX: фотоВ порт приплыл отработавший 7 августа ускоритель SpaceX: фотоВ порт приплыл отработавший 7 августа ускоритель SpaceX: фотоВ порт приплыл отработавший 7 августа ускоритель SpaceX: фотоВ порт приплыл отработавший 7 августа ускоритель SpaceX: фотоВ порт приплыл отработавший 7 августа ускоритель SpaceX: фотоВ порт приплыл отработавший 7 августа ускоритель SpaceX: фотоВ порт приплыл отработавший 7 августа ускоритель SpaceX: фотоВ порт приплыл отработавший 7 августа ускоритель SpaceX: фотоВ порт приплыл отработавший 7 августа ускоритель SpaceX: фото
В порт приплыл отработавший 7 августа ускоритель SpaceX: фотоВ порт приплыл отработавший 7 августа ускоритель SpaceX: фотоВ порт приплыл отработавший 7 августа ускоритель SpaceX: фотоВ порт приплыл отработавший 7 августа ускоритель SpaceX: фотоВ порт приплыл отработавший 7 августа ускоритель SpaceX: фотоВ порт приплыл отработавший 7 августа ускоритель SpaceX: фотоВ порт приплыл отработавший 7 августа ускоритель SpaceX: фотоВ порт приплыл отработавший 7 августа ускоритель SpaceX: фотоВ порт приплыл отработавший 7 августа ускоритель SpaceX: фотоВ порт приплыл отработавший 7 августа ускоритель SpaceX: фотоВ порт приплыл отработавший 7 августа ускоритель SpaceX: фотоВ порт приплыл отработавший 7 августа ускоритель SpaceX: фотоВ порт приплыл отработавший 7 августа ускоритель SpaceX: фото
В порт приплыл отработавший 7 августа ускоритель SpaceX: фотоВ порт приплыл отработавший 7 августа ускоритель SpaceX: фотоВ порт приплыл отработавший 7 августа ускоритель SpaceX: фотоВ порт приплыл отработавший 7 августа ускоритель SpaceX: фотоВ порт приплыл отработавший 7 августа ускоритель SpaceX: фотоВ порт приплыл отработавший 7 августа ускоритель SpaceX: фотоВ порт приплыл отработавший 7 августа ускоритель SpaceX: фотоВ порт приплыл отработавший 7 августа ускоритель SpaceX: фотоВ порт приплыл отработавший 7 августа ускоритель SpaceX: фотоВ порт приплыл отработавший 7 августа ускоритель SpaceX: фотоВ порт приплыл отработавший 7 августа ускоритель SpaceX: фотоВ порт приплыл отработавший 7 августа ускоритель SpaceX: фотоВ порт приплыл отработавший 7 августа ускоритель SpaceX: фото

Этот ускоритель Falcon 9 спустя 10 минут после старта 7 августа успешно сел на морскую площадку в Атлантическом океане в 600 км от места запуска

Реклама
Реклама

Вчера, 9 августа, вечером по киевскому времени в порт Канаверал на одноименном мысе на плавучей платформе Of Course I Still Love You была доставлена отработавшая маршевая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX, которую запустили утром 7 августа с площадки Космического центра Кеннеди в штате Флорида.

Высота ступени - почти 43 метра, ее диаметр - 3,7 м, масса - около 23 тонн. Размеры морской платформы - 91х52 м.

Теперь ступень перевезут в ангар компании, проверят функциональность систем, а затем снарядят в новую миссию SpaceX.

Falcon 9 Block 5 — финальная версия коммерческой ракеты SpaceX, которую компания не намерена кардинально дорабатывать. Важнейшее ее достоинство — повышенная многоразовость, что дает возможность удешевить стоимость одного запуска. Маршевые ступени Block 5 можно запускать без необходимости серьезного "техосмотра" до 10 раз, а с ремонтами и заменой изношенных компонентов - до 100 раз.

Смотрите также: Маск показал огромный сачок для падающих частей ракет: фото

Завтра NASA запускает к нашему светилу Солнечный зонд Паркер. LIGA.net будет вести прямую трансляцию этого знаменательного события.

Фото: Instagram @tom.cross_, @marcuscote_photo, @wereportspace, @johnkrausphotos, @tmahlmann, @bradykenniston, @gimatt24, @maurod3rd

Читайте также
Встреча Трампа и Путина: хроника (завершена) 16.07.2018Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: spacex, falcon 9, космос, фото, ракета, ступень, порт канаверал
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
ПОПУЛЯРНЫЕ ФОТО
Поваленные деревья и затопленный суд: в Киеве прошел ураган- фото
Поваленные деревья и затопленный суд: в Киеве прошел ураган- фото
Илон Маск показал огромный сачок для падающих частей ракет: фото
Илон Маск показал огромный сачок для падающих частей ракет: фото
Крестный ход УПЦ МП: Новинский, Шуфрич, Литвин - фоторепортаж
Крестный ход УПЦ МП: Новинский, Шуфрич, Литвин - фоторепортаж
Материалы по теме
В США назвали сроки создания Космических войск
Мир В США назвали сроки создания Космических войск
Астероид Рюгу с расстояния всего 1 км: фото из глубокого космоса
Мир Астероид Рюгу с расстояния всего 1 км: фото из глубокого космоса
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
В порт приплыл отработавший 7 августа ускоритель SpaceX: фото
В порт приплыл отработавший 7 августа ускоритель SpaceX: фото
Сильные наводнения накрыли юг Франции: эвакуировали людей - видео
Сильные наводнения накрыли юг Франции: эвакуировали людей - видео 06:44
Золотую серьгу, которой больше 2 тыс лет, нашли в Израиле: видео
Золотую серьгу, которой больше 2 тыс лет, нашли в Израиле: видео 09.08.18, 23:52
Украинскую версию клипа Despacito (Десь по світу) увидели 15 млн
Украинскую версию клипа Despacito (Десь по світу) увидели 15 млн 09.08.18, 17:01
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 