В Словении град с теннисный мяч побил машины и дома: фото

В словенской провинции Бела Краина на границе с Хорватией прошел град размером с теннисный мяч. Об этом сообщает хорватское издание Vijesti.
Шторм накрыл Словению в пятницу после обеда.
Национальный метеорологический институт оценил уровень опасности как самый высокий.
Крупный град повредил автомобили, крыши домов, а также нанес большой ущерб сельскохозяйственным угодьям.
В индийском штате Уттар-Прадеш из-за сильных грозовых ливней, сопровождающихся порывами ветра, погибли около 30 человек и, по меньшей мере, 20 человек получили травмы.