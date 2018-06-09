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09.06.2018, 12:03

В Словении град с теннисный мяч побил машины и дома: фото

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В Словении град с теннисный мяч побил машины и дома: фотоВ Словении град с теннисный мяч побил машины и дома: фотоВ Словении град с теннисный мяч побил машины и дома: фотоВ Словении град с теннисный мяч побил машины и дома: фотоВ Словении град с теннисный мяч побил машины и дома: фотоВ Словении град с теннисный мяч побил машины и дома: фотоВ Словении град с теннисный мяч побил машины и дома: фотоВ Словении град с теннисный мяч побил машины и дома: фотоВ Словении град с теннисный мяч побил машины и дома: фотоВ Словении град с теннисный мяч побил машины и дома: фотоВ Словении град с теннисный мяч побил машины и дома: фотоВ Словении град с теннисный мяч побил машины и дома: фото
В Словении град с теннисный мяч побил машины и дома: фотоВ Словении град с теннисный мяч побил машины и дома: фотоВ Словении град с теннисный мяч побил машины и дома: фотоВ Словении град с теннисный мяч побил машины и дома: фотоВ Словении град с теннисный мяч побил машины и дома: фотоВ Словении град с теннисный мяч побил машины и дома: фотоВ Словении град с теннисный мяч побил машины и дома: фотоВ Словении град с теннисный мяч побил машины и дома: фотоВ Словении град с теннисный мяч побил машины и дома: фотоВ Словении град с теннисный мяч побил машины и дома: фотоВ Словении град с теннисный мяч побил машины и дома: фотоВ Словении град с теннисный мяч побил машины и дома: фото
В Словении град с теннисный мяч побил машины и дома: фотоВ Словении град с теннисный мяч побил машины и дома: фотоВ Словении град с теннисный мяч побил машины и дома: фотоВ Словении град с теннисный мяч побил машины и дома: фотоВ Словении град с теннисный мяч побил машины и дома: фотоВ Словении град с теннисный мяч побил машины и дома: фотоВ Словении град с теннисный мяч побил машины и дома: фотоВ Словении град с теннисный мяч побил машины и дома: фотоВ Словении град с теннисный мяч побил машины и дома: фотоВ Словении град с теннисный мяч побил машины и дома: фотоВ Словении град с теннисный мяч побил машины и дома: фотоВ Словении град с теннисный мяч побил машины и дома: фото

Национальный метеорологический институт оценил уровень опасности как самый высокий

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В словенской провинции Бела Краина на границе с Хорватией прошел град размером с теннисный мяч. Об этом сообщает хорватское издание Vijesti.

Шторм накрыл Словению в пятницу после обеда.

Национальный метеорологический институт оценил уровень опасности как самый высокий.

Крупный град повредил автомобили, крыши домов, а также нанес большой ущерб сельскохозяйственным угодьям.

В индийском штате Уттар-Прадеш из-за сильных грозовых ливней, сопровождающихся порывами ветра, погибли около 30 человек и, по меньшей мере, 20 человек получили травмы. 

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Теги: автомобиль, град, шторм, словения
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