В Словении град с теннисный мяч побил машины и дома: фото

Национальный метеорологический институт оценил уровень опасности как самый высокий

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В словенской провинции Бела Краина на границе с Хорватией прошел град размером с теннисный мяч. Об этом сообщает хорватское издание Vijesti.

Шторм накрыл Словению в пятницу после обеда.

Национальный метеорологический институт оценил уровень опасности как самый высокий.

Крупный град повредил автомобили, крыши домов, а также нанес большой ущерб сельскохозяйственным угодьям.

В индийском штате Уттар-Прадеш из-за сильных грозовых ливней, сопровождающихся порывами ветра, погибли около 30 человек и, по меньшей мере, 20 человек получили травмы.