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04.07.2018, 21:55

В США провели первые огневые испытания гиперзвуковой ракеты: фото

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В США провели первые огневые испытания гиперзвуковой ракеты: фотоВ США провели первые огневые испытания гиперзвуковой ракеты: фотоВ США провели первые огневые испытания гиперзвуковой ракеты: фотоВ США провели первые огневые испытания гиперзвуковой ракеты: фотоВ США провели первые огневые испытания гиперзвуковой ракеты: фото
В США провели первые огневые испытания гиперзвуковой ракеты: фотоВ США провели первые огневые испытания гиперзвуковой ракеты: фотоВ США провели первые огневые испытания гиперзвуковой ракеты: фотоВ США провели первые огневые испытания гиперзвуковой ракеты: фотоВ США провели первые огневые испытания гиперзвуковой ракеты: фото
В США провели первые огневые испытания гиперзвуковой ракеты: фотоВ США провели первые огневые испытания гиперзвуковой ракеты: фотоВ США провели первые огневые испытания гиперзвуковой ракеты: фотоВ США провели первые огневые испытания гиперзвуковой ракеты: фотоВ США провели первые огневые испытания гиперзвуковой ракеты: фото

Ракета должна переносить оборудование для исследований в области микрогравитации

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Американская компания Generation Orbit Launch Services провела первые огневые (с запуском двигателя на тестовом стенде) испытания гиперзвуковой ракеты GOLauncher1. Об этом сообщает Defence Blog.

Тесты провели в Джексонвилле, штат Флорида, на территории космической площадки Cecil Spaceport.

Подобные испытания - важный этапом на пути к полноценной эксплуатации ракеты.

Ракета-носитель GOLauncher1 должна предоставить новые возможности для проведения суборбитальных исследований. Предполагается, что ракета выступит в роли носителя оборудования, позволяющего проводить исследования - в частности, в области микрогравитации. США пока не имеют гиперзвуковой ракеты с такими возможностями.

Запускать ракету-носитель планируют с борта самолета Gulfstream III.

28 июня сообщалось, что астероид Оумуамуа, первый в истории межзвездный объект, обнаруженный в Солнечной системе, испытывает дополнительное ускорение, которое нельзя объяснить ни гравитацией Солнца и планет, ни воздействием солнечного ветра.

Фото: twitter.com/megsylhydrazine и Generation Orbit

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Теги: космос, гиперзвуковая ракета
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