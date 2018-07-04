В США провели первые огневые испытания гиперзвуковой ракеты: фото

Американская компания Generation Orbit Launch Services провела первые огневые (с запуском двигателя на тестовом стенде) испытания гиперзвуковой ракеты GOLauncher1. Об этом сообщает Defence Blog.
Тесты провели в Джексонвилле, штат Флорида, на территории космической площадки Cecil Spaceport.
Подобные испытания - важный этапом на пути к полноценной эксплуатации ракеты.
Ракета-носитель GOLauncher1 должна предоставить новые возможности для проведения суборбитальных исследований. Предполагается, что ракета выступит в роли носителя оборудования, позволяющего проводить исследования - в частности, в области микрогравитации. США пока не имеют гиперзвуковой ракеты с такими возможностями.
Запускать ракету-носитель планируют с борта самолета Gulfstream III.
28 июня сообщалось, что астероид Оумуамуа, первый в истории межзвездный объект, обнаруженный в Солнечной системе, испытывает дополнительное ускорение, которое нельзя объяснить ни гравитацией Солнца и планет, ни воздействием солнечного ветра.
Фото: twitter.com/megsylhydrazine и Generation Orbit