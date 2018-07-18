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Боты:
18.07.2018, 11:06

В Японии украсили рисовые поля масштабными 3D-рисунками - фото

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В Японии украсили рисовые поля масштабными 3D-рисунками - фотоВ Японии украсили рисовые поля масштабными 3D-рисунками - фотоВ Японии украсили рисовые поля масштабными 3D-рисунками - фотоВ Японии украсили рисовые поля масштабными 3D-рисунками - фотоВ Японии украсили рисовые поля масштабными 3D-рисунками - фотоВ Японии украсили рисовые поля масштабными 3D-рисунками - фотоВ Японии украсили рисовые поля масштабными 3D-рисунками - фотоВ Японии украсили рисовые поля масштабными 3D-рисунками - фотоВ Японии украсили рисовые поля масштабными 3D-рисунками - фотоВ Японии украсили рисовые поля масштабными 3D-рисунками - фотоВ Японии украсили рисовые поля масштабными 3D-рисунками - фото
В Японии украсили рисовые поля масштабными 3D-рисунками - фотоВ Японии украсили рисовые поля масштабными 3D-рисунками - фотоВ Японии украсили рисовые поля масштабными 3D-рисунками - фотоВ Японии украсили рисовые поля масштабными 3D-рисунками - фотоВ Японии украсили рисовые поля масштабными 3D-рисунками - фотоВ Японии украсили рисовые поля масштабными 3D-рисунками - фотоВ Японии украсили рисовые поля масштабными 3D-рисунками - фотоВ Японии украсили рисовые поля масштабными 3D-рисунками - фотоВ Японии украсили рисовые поля масштабными 3D-рисунками - фотоВ Японии украсили рисовые поля масштабными 3D-рисунками - фотоВ Японии украсили рисовые поля масштабными 3D-рисунками - фото
В Японии украсили рисовые поля масштабными 3D-рисунками - фотоВ Японии украсили рисовые поля масштабными 3D-рисунками - фотоВ Японии украсили рисовые поля масштабными 3D-рисунками - фотоВ Японии украсили рисовые поля масштабными 3D-рисунками - фотоВ Японии украсили рисовые поля масштабными 3D-рисунками - фотоВ Японии украсили рисовые поля масштабными 3D-рисунками - фотоВ Японии украсили рисовые поля масштабными 3D-рисунками - фотоВ Японии украсили рисовые поля масштабными 3D-рисунками - фотоВ Японии украсили рисовые поля масштабными 3D-рисунками - фотоВ Японии украсили рисовые поля масштабными 3D-рисунками - фотоВ Японии украсили рисовые поля масштабными 3D-рисунками - фото

В этом году рисовые поля в Инакадате высажены в честь 90-летия со дня рождения японского аниматора Осаму Тэдзуки

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В японской деревне Инакадате рисовые поля превратили в визуальное зрелище с героями комиксов аниматора Осаму Тэдзуки в честь 90-летия со дня рождения легендарного мангаки Осаму Тэдзуки. Об этом сообщает Би-би-си.

В этой местности японцы высаживают рисовые картины каждый год. В этом году на них изображены герои работ известного мангаки и аниматора.

Тэдзука внес значительный вклад в развитие манги (японских комиксов) и аниме (японских мультфильмов). За свою карьеру он создал около 500 манг. Тэдзуку часто называют "богом манги". Многие художественные приемы он перенял у Уолта Диснея.

Рисунки на рисовых полях созданы с использованием девяти разноцветных сортов рисовых растений. Рис высажен в июне. По мере его роста поля преобразились.

Ежегодно в японском селе Инакадате на севере префектуры Аомори поля превращаются в огромные 3D рисунки, которые создают с помощью разноцветных лестницы риса. Необычное исскуство живет лишь с мая по сентябрь, а затем полюбоваться на них можно при помощи видео, снятого дроном.

Фото: instagram, twitter 

16 июля 2017 года сообщалось, что в Херсонской области украинские ученые-селекционеры создали гигантский рисовый портрет Тараса Шевченка, который видно даже из космоса. 

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Теги: япония, художник, рисове поле, манга, аниме, инакадате
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