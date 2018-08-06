"Беженцы Третьей мировой": в пустыне США найдены 11 детей - фото

Полиция округа Таос американского штата Нью-Мексико нашла 11 истощенных детей, которых держали в заброшенном бараке в пустыне вооруженные люди. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Местный шериф Джерри Хогреф сообщил, что дети были босые, одеты в лохмотья и выглядели как "беженцы Третьей мировой войны". Их держали в зарытом прицепе, который был накрыт пластиком, без воды и электричества. Из еды было только несколько картофелин и пачка риса.
"Я работаю полицейским 30 лет. Я никогда не видел ничего подобного. В это трудно поверить", - сказал он. "Они были худые, с ребрами торчащими, очень грязные и перепуганные", - добавил шериф.
Отмечается, что полиция получила сообщение: "Нас морят голодом. Нам нужны еда и вода". Как группа детей и взрослых оказалась там пока неизвестно.
На месте арестовали двух вооруженных мужчин по имени Сирай Ваххадж и Лукас Мортен. Трех женщин, которые являются матерями детей, также задержали, однако впоследствии отпустили.
Фото: полиция округа Таос
Местные социальные службы взяли под опеку 11 детей.
Ваххаджу подозревают в похищении своего трехлетнего сына, однако ребенка не было среди найденных детей.
2 июля ООН обвинила сирийского диктатора Башара Асада и Владимира Путина в новой волне беженцев.