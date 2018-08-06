"Беженцы Третьей мировой": в пустыне США найдены 11 детей - фото

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Полиция штата Нью-Мексико обнаружила истощенных детей, которые содержались в заброшенном бараке вооруженными людьми

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Полиция округа Таос американского штата Нью-Мексико нашла 11 истощенных детей, которых держали в заброшенном бараке в пустыне вооруженные люди. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Местный шериф Джерри Хогреф сообщил, что дети были босые, одеты в лохмотья и выглядели как "беженцы Третьей мировой войны". Их держали в зарытом прицепе, который был накрыт пластиком, без воды и электричества. Из еды было только несколько картофелин и пачка риса.

"Я работаю полицейским 30 лет. Я никогда не видел ничего подобного. В это трудно поверить", - сказал он. "Они были худые, с ребрами торчащими, очень грязные и перепуганные", - добавил шериф. 

Отмечается, что полиция получила сообщение: "Нас морят голодом. Нам нужны еда и вода". Как группа детей и взрослых оказалась там пока неизвестно. 

На месте арестовали двух вооруженных мужчин по имени Сирай Ваххадж и Лукас МортенТрех женщин, которые являются матерями детей, также задержали, однако впоследствии отпустили. 

Фото: полиция округа Таос 

Местные социальные службы взяли под опеку 11 детей. 

Ваххаджу подозревают в похищении своего трехлетнего сына, однако ребенка не было среди найденных детей.

2 июля ООН обвинила сирийского диктатора Башара Асада и Владимира Путина в новой волне беженцев.

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Теги: США, беженцы, дети, заморенные голодом, пустыня, пустыня сша
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