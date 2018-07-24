Черный пояс: астрономы увидели магнитный экватор Юпитера - видео

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Открытие позволит построить более точные модели ионосферы и магнитного поля планеты

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Ученые вычислили конфигурацию магнитного экватора Юпитера - воображаемой линии, во всех точках которой магнитная стрелка располагалась бы параллельно поверхности планеты. Положение экватора "выдали" ионы водорода H3+. Открытие позволит построить более точные модели ионосферы и магнитного поля планеты, а также верно интерпретировать данные с межпланетной станции Juno. Статья об этом опубликована в журнале Nature Astronomy, передает N+1.

Исследования ионосферы Юпитера, проводившиеся при помощи наземных телескопов и космических межпланетных станций (с расстояний более 1,8 радиуса Юпитера), в основном затрагивали полярные области планеты, где регистрировались сияния. 

Зонд Juno изучал магнитное поле планеты с более близких расстояний (примерно один радиус Юпитера) и обнаружил асимметричную и сложную картину распределения напряженности поля.

Группа исследователей во главе с Томом Сталлардом проанализировала снимки Юпитера, сделанные инфракрасным телескопом InfraRed Telescope Facility за 1995-2000 годы.

Итогом работы стало обнаружение экваториальной "ленты", где яркость излучения H3+ значительно меньше, чем в окружающих областях.

Дальнейшие исследования, в сочетании с данными, получаемыми аппаратом, должны дать понимание хода процессов, идущих в экваториальной ионосфере, а также в других ее областях.

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Теги: юпитер, космос
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