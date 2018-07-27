Что происходит у массивной черной дыры в центре Галактики: видео

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Эта область космоса всегда окружена газопылевыми "облаками", и потому в обычный телескоп что-либо рассмотреть там невозможно - лишь в радиотелескоп

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Вчера, 26 июля, международная группа ученых сообщила о том, что после многолетних наблюдений за взаимодействием сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики и окружающих ее звезд можно с уверенностью говорить - Эйнштейн был прав со своей теорией относительности.

Вокруг крупной черной дыры Стрелец А*, которая примерно в 4,3 млн раз тяжелее Солнца и находится в 26 тысячах световых лет от Земли, вращаются несколько десятков звезд. Они время от времени сближаются с центральным объектом и проходят на "опасной" от него дистанции, ускоряясь и замедляясь в зависимости от расстояния до черной дыры.

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Ученые организации Европейской южная обсерватория показали ускоренную во много раз запись движения звезд: ролик в несколько секунд охватывает более 20 лет наблюдений.

Кроме того, были опубликованы математические схемы и симуляционные ролики происходящего в центре Галактики.

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Теги: наука, космос, исследование, галактика, альберт эйнштейн, черная дыра, стрелец а
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