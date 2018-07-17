"Что с вами такое?" Арнольду Шварценеггеру стало стыдно за Трампа

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:

Рядом с российским президентом в Хельсинки американский лидер выглядел "раскисшей макарониной" и "фанател" от Путина, расстраивается киноактер

Реклама
Реклама

Американский президент Дональд Трамп на вчерашней совместной пресс-конференции с российским лидером Владимиром Путиным выглядел "мягкотелым" и таким, который "еще и автограф попросит" у геополитического противника. Это впечатление о хозяине Белого дома сложилось у киноактера Арнольда Шварценеггера: он его озвучил в видеообращении к президенту США в соцсетях.

Экс-губернатор Калифорнии сообщил Трампу, что смотрел его пресс-конференцию с Путиным, и это зрелище, по словам "терминатора", выглядело постыдно.

"Вы стояли там, словно мелкая раскисшая макаронина, как маленький мальчик-фанат (Путина). Я имею ввиду, что задавался вопросом - когда же вы уже попросите у него автограф, селфи или что-то подобное", — раздраженно сообщил Шварценеггер.

Тема дня: Чем закончилась встреча Трампа и Путина: самое главное

По словам киноактера, Трамп "буквально предал наше разведсообщество, нашу систему правосудия и, что хуже всего, нашу страну" на этой пресс-конференции.

"Вы — президент США, вам не следует этого делать. Что с вами такое?" – спросил Шварценеггер.

Он также посетовал на то, что из Белого дома ушла "сила воли", которая была присуща администрации Рональда Рейгана, и в конце обращения тяжело вздохнул.

Читайте мнение: Стоило ли Трампу ради встречи с Путиным гробить свою репутацию

16 июля 2018 года в Хельсинки состоялась двухчасовая встреча тет-а-тет Трампа и Путина. LIGA.net вела подробную хронику этого события.

Ранее сенатор-республиканец Джон Маккейн заявил - то, как и что Трамп говорил в Хельсинки, является "одним из самых позорных выступлений президентов США в истории", а саму встречу назвал "трагической ошибкой" Вашингтона. Директор разведки Дэн Коутс также раскритиковал сомнения Трампа о вмешательстве РФ в выборы в США.

Читайте также
Встреча Трампа и Путина: хроника (завершена) 16.07.2018Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Арнольд Шварценеггер, дональд трамп, обращение, видео, критика, хельсинки, макароны
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
"Что с вами такое?" Арнольду Шварценеггеру стало стыдно за Трампа
"Что с вами такое?" Арнольду Шварценеггеру стало стыдно за Трампа
В Бразилии бандиты похитили мать вице-капитана "Шахтера" - видео
В Бразилии бандиты похитили мать вице-капитана "Шахтера" - видео
В Киеве сняли с фонаря двухметрового питона: видео
В Киеве сняли с фонаря двухметрового питона: видео
ТЭК Северный поток остановится на время газовых переговоров
Днепроазот назвал условие для возобновления работы
Экономика Днепроазот назвал условие для возобновления работы
Герега стал совладельцем компании-производителя кетчупов
Продовольствие Герега стал совладельцем компании-производителя кетчупов
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
"Что с вами такое?" Арнольду Шварценеггеру стало стыдно за Трампа
"Что с вами такое?" Арнольду Шварценеггеру стало стыдно за Трампа
В Бразилии бандиты похитили мать вице-капитана "Шахтера" - видео
В Бразилии бандиты похитили мать вице-капитана "Шахтера" - видео 11:45
В Киеве сняли с фонаря двухметрового питона: видео
В Киеве сняли с фонаря двухметрового питона: видео 11:20
Компромат на Трампа: реакция Путина на вопрос журналиста - видео
Компромат на Трампа: реакция Путина на вопрос журналиста - видео 00:46
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 