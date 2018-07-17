"Что с вами такое?" Арнольду Шварценеггеру стало стыдно за Трампа

Рядом с российским президентом в Хельсинки американский лидер выглядел "раскисшей макарониной" и "фанател" от Путина, расстраивается киноактер

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Американский президент Дональд Трамп на вчерашней совместной пресс-конференции с российским лидером Владимиром Путиным выглядел "мягкотелым" и таким, который "еще и автограф попросит" у геополитического противника. Это впечатление о хозяине Белого дома сложилось у киноактера Арнольда Шварценеггера: он его озвучил в видеообращении к президенту США в соцсетях.

Экс-губернатор Калифорнии сообщил Трампу, что смотрел его пресс-конференцию с Путиным, и это зрелище, по словам "терминатора", выглядело постыдно.

"Вы стояли там, словно мелкая раскисшая макаронина, как маленький мальчик-фанат (Путина). Я имею ввиду, что задавался вопросом - когда же вы уже попросите у него автограф, селфи или что-то подобное", — раздраженно сообщил Шварценеггер.

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По словам киноактера, Трамп "буквально предал наше разведсообщество, нашу систему правосудия и, что хуже всего, нашу страну" на этой пресс-конференции.

"Вы — президент США, вам не следует этого делать. Что с вами такое?" – спросил Шварценеггер.

Он также посетовал на то, что из Белого дома ушла "сила воли", которая была присуща администрации Рональда Рейгана, и в конце обращения тяжело вздохнул.

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16 июля 2018 года в Хельсинки состоялась двухчасовая встреча тет-а-тет Трампа и Путина. LIGA.net вела подробную хронику этого события.

Ранее сенатор-республиканец Джон Маккейн заявил - то, как и что Трамп говорил в Хельсинки, является "одним из самых позорных выступлений президентов США в истории", а саму встречу назвал "трагической ошибкой" Вашингтона. Директор разведки Дэн Коутс также раскритиковал сомнения Трампа о вмешательстве РФ в выборы в США.