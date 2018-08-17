Дайверу удалось поплавать с огромным китом: видео

Дайвер Адам Стерн около получаса плавал с горбатым китом и даже сделал с ним селфи

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Австралийскому дайверу удалось поплавать с горбатым китом и снять ролик. Видео опубликовали Caters Clips на Youtube .

28-летний профессиональный дайвер из Австралии сделал селфи с горбатым китом. Адаму Стерну даже удалось снять ролик с китом.

После погружения в воду мужчина услышал "песню" кита, а немного позже увидел и самку. Дайверу удалось около получала поплавать у побережья Нукуалофы, столицы королевства Тонга в Полинезии с дружелюбным животным.

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Стерн сделал селфи с китом и снял "прогулку" на видео. Не ожидал, что можно спокойно плавать рядом с огромным китом, признал Стерн.

7 августа в Японии на берег моря вынесло детеныша редкого голубого кита. По словам экспертов, это первый такой случай в стране.