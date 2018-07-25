Дикие цветы превратили поле в Италии в картину импрессиониста

Маки, ромашки и васильки разрослись в равнине и сейчас пейзаж похож на картины Клода Моне

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В равнине Кастеллуччи в центральной Италии полевые цветы расцвели, как на картинах импрессионистов - много разных цветов слились в один. Об этом сообщает Reuters.

На поле расцвели ромашки, маки и васильки.

Цветы на поле занесли зерноуборочные машины и понемногу они проросли по всей равнине.

Теперь это место становится популярным среди туристов, несмотря на то, что из-за землетрясения, случившегося два года назад, добраться сюда все еще непросто.

В этом году в Холодном Яру в Черкасской области на площади более 60 гектаров расцвел редкий подснежник складчатый.