Джонсон вынес журналистам чая вместо извинений мусульманкам

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:

Вместо того, чтобы извиниться за шутку о мусульманках, экс-глава МИД Британии Борис Джонсон предложил представителям СМИ насладиться напитком

Реклама
Реклама

Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон угостил журналистов чаем, но отказался комментировать свою шутку о женщинах-мусульманках. Об этом сообщает Би-би-си.

Так, Джонсон вышел к группе журналистов из своего дома в Оксфордшире с подносом, уставленным чашками с заваренным пакетированным чаем.

На вопрос журналистов, собирается ли он извиняться за свою шутку, экс-министр ответил: "Мне нечего сказать по этому поводу, могу лишь предложить вам чаю". 

Стоит отметить, что из-за прохладной погоды, журналисты с радостью приняли угощение.

7 августа Борис Джонсон не стал извиняться за свои слова о том, женщины-мусульманки, которые носят бурки, "выглядят как почтовые ящики". Джонсон также сравнил их с "грабителями банков", что спровоцировало критику со стороны мусульманских групп, некоторых депутатов Тори и оппозиционных партий.

Премьер-министр Тереза Мэй поддержала призывы к Джонсону извиниться, заявив, что его замечания "являются явно оскорбительными". Ему даже пригрозили исключением из Консервативной партии.

9 июля Джонсон подал в отставку с поста министра иностранных дел Великобритании. 

Читайте также
Встреча Трампа и Путина: хроника (завершена) 16.07.2018Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: мусульманки, Великобритания, британия, борис джонсон, журналисты, чай, экс-глава мид британии
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Джонсон вынес журналистам чая вместо извинений мусульманкам
Джонсон вынес журналистам чая вместо извинений мусульманкам
Роналду забил первый гол за "Ювентус"
Роналду забил первый гол за "Ювентус"
NASA запустила исследовательский корабль к Солнцу: видео
NASA запустила исследовательский корабль к Солнцу: видео
Украина может остаться без матчей еврокубков УЕФА
Какую технику будут комплектовать украинскими Javelin - Фото
Транспорт Какую технику будут комплектовать украинскими Javelin - Фото
Газпром заплатит, если откажется от транзита газа через Украину
ТЭК Газпром заплатит, если откажется от транзита газа через Украину
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
Джонсон вынес журналистам чая вместо извинений мусульманкам
Джонсон вынес журналистам чая вместо извинений мусульманкам
Каким видели пик звездопада Персеиды в разных странах: фото
Каким видели пик звездопада Персеиды в разных странах: фото 10:35
Эпичный запуск сверхтяжелой ракеты с зондом к Солнцу: фото
Эпичный запуск сверхтяжелой ракеты с зондом к Солнцу: фото 09:15
Роналду забил первый гол за "Ювентус"
Роналду забил первый гол за "Ювентус" 12.08.18, 23:01
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 