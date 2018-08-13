Джонсон вынес журналистам чая вместо извинений мусульманкам

Вместо того, чтобы извиниться за шутку о мусульманках, экс-глава МИД Британии Борис Джонсон предложил представителям СМИ насладиться напитком

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Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон угостил журналистов чаем, но отказался комментировать свою шутку о женщинах-мусульманках. Об этом сообщает Би-би-си.

Так, Джонсон вышел к группе журналистов из своего дома в Оксфордшире с подносом, уставленным чашками с заваренным пакетированным чаем.

На вопрос журналистов, собирается ли он извиняться за свою шутку, экс-министр ответил: "Мне нечего сказать по этому поводу, могу лишь предложить вам чаю".

Стоит отметить, что из-за прохладной погоды, журналисты с радостью приняли угощение.

7 августа Борис Джонсон не стал извиняться за свои слова о том, женщины-мусульманки, которые носят бурки, "выглядят как почтовые ящики". Джонсон также сравнил их с "грабителями банков", что спровоцировало критику со стороны мусульманских групп, некоторых депутатов Тори и оппозиционных партий.

Премьер-министр Тереза Мэй поддержала призывы к Джонсону извиниться, заявив, что его замечания "являются явно оскорбительными". Ему даже пригрозили исключением из Консервативной партии.

9 июля Джонсон подал в отставку с поста министра иностранных дел Великобритании.