Для 18-летних европейцев сделали бесплатными поездки в Евросоюзе

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15 тысяч молодых людей из стран ЕС смогут ежегодно путешествовать по континенту, если примут участие в программе DiscoverEU

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Сегодня, 12 июня, заинтересованная в проекте DiscoverEU молодежь из стран ЕС может начинать подавать заявки на бесплатные билеты, и уже летом 15 тысяч проездных документов будут розданы 18-летним европейцам для путешествий по континенту. О программе "Открой ЕС" можно почитать на ее сайте.

По мнению Еврокомиссии, благодаря этому проекту молодежь откроет для себя "богатое культурное наследие Европы, установит контакты с людьми в других странах, узнает о чужих культурах и поймет, что объединяет людей в Евросоюзе".

Заявки будут приниматься две недели.

По условиям участия, маршрут, который покрывает не больше четырех стран, нужно сообщить заранее. Граждане ЕС могут ехать в путешествие как в одиночку, так и в составе группы до пяти человек.

Жюри выберет 15 тысяч счастливчиков - они в течение месяца смогут путешествовать по Европе (в основном на поездах, но есть билеты также на автобусы и паромы).

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Брюссель выделит на проект в 2018 году около 12 млн евро, а с 2021-го собирается увеличить сумму до 700 млн евро. Авторы проекта намерены добиваться того, чтобы программа была доступная для всех молодых людей континента.

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Теги: евросоюз, путешествие, discovereu, инициатива
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