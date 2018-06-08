Филиал ада на Гавайях: подборка видео лавы из вулкана Килауэа

Килауэа — самый молодой из наземных гавайских вулканов и один из самых активных действующих вулканов на Земле

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Недавно на Гавайях произошло взрывное извержение вулкана Килауэа, в результате чего вверх на несколько километров был выброшен шлейф пепла и дыма. Помимо такой резкой активности вулкана, лава с температурой около 1200 градусов по Цельсию время от времени изливается из многочисленных разломов на его склонах.

Килауэа расположен на склоне более высокого вулкана Мауна-Лоа и имеет высоту 1247 м над уровнем моря (так как его основание уходит на дно Тихого океана, его относительная высота — около 6800 м).

В фазу новой интенсивной активности вулкан вступил 6 марта 2011 года. Извержение 3 мая сопровождалось землетрясением магнитудой 6,9.

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Американский спутник дистанционного зондирования Земли Landsat-8 показал, как ночью 23 мая выглядел с орбиты разлив лавы Килауэа, а ниже показана подборка магматических видео с этого вулкана.

Видео: epiclava.com

Публикация от Epic Lava (@epiclavatours) 29 Апр 2018 в 8:12 PDT

Публикация от Epic Lava (@epiclavatours) 25 Мар 2018 в 10:37 PDT

Публикация от Epic Lava (@epiclavatours) 15 Мар 2018 в 7:46 PDT

Публикация от Epic Lava (@epiclavatours) 30 Май 2018 в 12:04 PDT

Публикация от Epic Lava (@epiclavatours) 3 Июн 2018 в 11:49 PDT

Публикация от Epic Lava (@epiclavatours) 26 Май 2018 в 9:32 PDT

Публикация от Epic Lava (@epiclavatours) 24 Май 2018 в 7:48 PDT

Публикация от Epic Lava (@epiclavatours) 20 Май 2018 в 3:00 PDT