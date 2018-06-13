Трамп показал видео о шансе для КНДР: СМИ назвали его "идиотским"

В опубликованном Белым домом ролике лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну предлагается стать "частью мира с открытыми дверьми возможностей"

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Белый дом опубликовал в своем Facebook видеоролик, который, как утверждается в публикации, президент США Дональд Трамп продемонстрировал лидеру КНДР Ким Чен Ыну во время исторической встречи в Сингапуре 12 июня. В СМИ раскритиковали это видео, отметив его "идиотизм".

В четырехминутной записи под названием "История возможности для Северной Кореи" голос за кадром рассказывает об "особом моменте времени", когда человеку, то есть Киму, "дается один шанс, который может никогда больше не повториться". "Что он выберет? Проявить дальновидность и лидерство? Или нет?" – спрашивает голос.

В ролике руководителю Северной Кореи предлагается "быть частью мира с открытыми дверьми возможностей, инвестициями, достижениями в медицине, изобилием ресурсов, инновационными технологиями и новыми открытиями".

"Выберет ли этот лидер развитие своей страны и членство в новом мире? Быть героем для своего народа?... Или больше изоляции?" – звучит вопрос за кадром.

Ролик уже получил порцию критики от прессы. Журналист издания The New Yorker Трой Паттерсон, комментируя этот "трейлер к фильму", указал на его "грандиозность, безвкусность, хаотичную логику и неизбирательный идиотизм" и предположил, что автором видео был сам Трамп.

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Видео: YouTube