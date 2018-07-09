Илон Маск придумал, как спасти детей из пещеры в Таиланде: видео

Маск показал разработку капсулы, в которую может поместиться подросток, и с помощью которой можно поднять его из-под воды

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Американский инженер и основатель SpaceX Илон Маск показал фото и видео металлической капсулы, разработанной для спасения детей из затопленной пещеры в Таиланде.

В Twitter Маск показал испытания этой капсулы в бассейне в Лос-Анджелесе. По его словам, капсула уже выехала в Таиланд и должна быть там сегодня, 9 июля.

После того, как дайверам удалось спасти из пещеры четверых подростков, Маск добавил, что надеется, что его изобретение пригодится - сейчас или для инцидентов в будущем.

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23 июня 2018 года в Таиланде 12 подростков в возрасте 11-16 лет и их тренер пропали во время похода в пещерный комплекс. 2 июля их всех нашли живыми в одной из пещер. Группа оказалась заблокирована из-за поднявшегося уровня воды в подземелье.