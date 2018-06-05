Истребители НАТО патрулируют небо над Черногорией - фото, видео

Пилоты отработали перехват вражеского самолета, в роли которого был правительственный самолетом с министром обороны Черногории на борту

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Истребители ВВС Греции и Италии заступили на патрулирование воздушного пространства Черногории в рамках миссии воздушной полиции НАТО. Об этом сообщило правительство Черногории.

Патрулирование неба приурочено к первой годовщине членства Черногории в Альянсе.

Фото: twitter.com/MontenegroNATO

В этот же день прошли учения с имитацией вторжения в воздушное пространство Черногории вражеского самолета, роль которого исполнил правительственный самолет с министром обороны Предрагом Бошковичем на борту.

Фото: twitter.com/MontenegroNATO

"Принципы НАТО применяются ко всем членам после присоединения. Один за всех и все за одного, Черногория сегодня, как и остальные 28 членов-прежнему испытывает это на себе", - сказал бригадный генерал Роберто Ди Марко.

Самолеты ВВС Греции и Италии с 2009 года патрулируют воздушного пространства Албании, а теперь и Черногории.

Страны-члены НАТО защищают воздушное пространство стран, которые не имеют собственных мощностей, с 1961 года.

4 апреля представитель ГУР Вадим Скибицкий сообщил, что во время масштабных осенних учений российской армии Запад-2017 страна-агрессор РФ отрабатывала действия по вторжению и оккупации стран Балтии.