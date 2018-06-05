Истребители НАТО патрулируют небо над Черногорией - фото, видео

Истребители ВВС Греции и Италии заступили на патрулирование воздушного пространства Черногории в рамках миссии воздушной полиции НАТО. Об этом сообщило правительство Черногории.
Патрулирование неба приурочено к первой годовщине членства Черногории в Альянсе.
Фото: twitter.com/MontenegroNATO
В этот же день прошли учения с имитацией вторжения в воздушное пространство Черногории вражеского самолета, роль которого исполнил правительственный самолет с министром обороны Предрагом Бошковичем на борту.
Фото: twitter.com/MontenegroNATO
"Принципы НАТО применяются ко всем членам после присоединения. Один за всех и все за одного, Черногория сегодня, как и остальные 28 членов-прежнему испытывает это на себе", - сказал бригадный генерал Роберто Ди Марко.
Самолеты ВВС Греции и Италии с 2009 года патрулируют воздушного пространства Албании, а теперь и Черногории.
Страны-члены НАТО защищают воздушное пространство стран, которые не имеют собственных мощностей, с 1961 года.
Prvi #AirPolicing #CrnaGora #NATO u toku. Stay tuned! #WeAreNATO #FirstYearOfMembership pic.twitter.com/DOoJiTCRpl— Montenegro in NATO (@MontenegroNATO) 5 червня 2018 р.
4 апреля представитель ГУР Вадим Скибицкий сообщил, что во время масштабных осенних учений российской армии Запад-2017 страна-агрессор РФ отрабатывала действия по вторжению и оккупации стран Балтии.