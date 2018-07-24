Из Стены Плача в Иерусалиме вывалился камень во время молитвы

Инцидент произошел в один из самых людных дней в году для Стены Плача

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В Иерусалиме из Стены Плача выпал огромный камень в момент, когда там молилась женщина. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Согласно сообщению, инцидент произошел вчера, 23 июля.

Чиновники решили убрать камень и поставить под охрану, пока власти определят, можно ли его вернуть на место.

Отмечается, что в случае угрозы падения других камней из-за сырости в стене, потребуется много времени для их укрепления.

Также сказано, что пострадавших нет. Однако, на видео с камер наблюдения замечатлен момент падения камня в нескольких метрах от женщины, которая молилась у стены.

Издание сообщает, что этот день был одним из самых людных в году.

11 июня глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини заявила, что ЕС будет продолжать настаивать на том, что Иерусалим должен быть столицей двух государств - Израиля и Палестины.