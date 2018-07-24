Из Стены Плача в Иерусалиме вывалился камень во время молитвы

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:

Инцидент произошел в один из самых людных дней в году для Стены Плача

Реклама
Реклама

В Иерусалиме из Стены Плача выпал огромный камень в момент, когда там молилась женщина. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Согласно сообщению, инцидент произошел вчера, 23 июля.

Чиновники решили убрать камень и поставить под охрану, пока власти определят, можно ли его вернуть на место.

Отмечается, что в случае угрозы падения других камней из-за сырости в стене, потребуется много времени для их укрепления.

Также сказано, что пострадавших нет. Однако, на видео с камер наблюдения замечатлен момент падения камня в нескольких метрах от женщины, которая молилась у стены.

Издание сообщает, что этот день был одним из самых людных в году.

11 июня  глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини заявила, что ЕС будет продолжать настаивать на том, что Иерусалим должен быть столицей двух государств - Израиля и Палестины.

Читайте также
Встреча Трампа и Путина: хроника (завершена) 16.07.2018Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Израиль, Иерусалим, стена плача, камень, молитва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Как в фильме ужасов: Витебск заполонили тысячи мотыльков - видео
Как в фильме ужасов: Витебск заполонили тысячи мотыльков - видео
Эстония начала продавать собственные электромобили: видео
Эстония начала продавать собственные электромобили: видео
Из Стены Плача в Иерусалиме вывалился камень во время молитвы
Из Стены Плача в Иерусалиме вывалился камень во время молитвы
Технологии Из такси в девелоперы. Как швед построил IT-академию в Украине
У Порошенко объяснили, почему он ветировал закон о лесозаготовке
У Порошенко объяснили, почему он ветировал закон о лесозаготовке
Hutchison Ports зарегистрировала дочернее предприятие в Украине
Транспорт Hutchison Ports зарегистрировала дочернее предприятие в Украине
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
Как в фильме ужасов: Витебск заполонили тысячи мотыльков - видео
Как в фильме ужасов: Витебск заполонили тысячи мотыльков - видео
Из Стены Плача в Иерусалиме вывалился камень во время молитвы
Из Стены Плача в Иерусалиме вывалился камень во время молитвы 08:37
Тут будет дорога: в Кении снесли дома 30 тысяч человек - видео
Тут будет дорога: в Кении снесли дома 30 тысяч человек - видео 08:02
На станции в Берлине подожгли двоих мужчин - видео
На станции в Берлине подожгли двоих мужчин - видео 07:15
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 