Израиль уничтожил морской тоннель ХАМАС в Газе - фото, видео

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С помощью тоннеля ХАМАС могли незаметно покидать военную базу в секторе Газа

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Армия Израиля нанесла удар по военно-морской базе палестинского движения ХАМАС и уничтожила выходящий к морю тоннель. Об этом сообщает пресс-служба израильской армии в Twitter.

Согласно сообщению, операцию провели 3 июня на севере сектора Газы. Уничтоженный тоннель давал возможность ХАМАС незаметно для израильских военных покидать базу, расположенную на побережье сектора Газа, чтобы выходить в море для осуществления атак на израильские позиции. 

Фото: twitter.com/IDFSpokesperson 

27 мая Израиль начал строительство морского барьера в районе пляжа Зиким, чтобы остановить проникновение боевиков ХАМАС из сектора Газа. 

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Теги: Израиль, хамас, морской тоннель
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