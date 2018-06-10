Израиль уничтожил морской тоннель ХАМАС в Газе - фото, видео

С помощью тоннеля ХАМАС могли незаметно покидать военную базу в секторе Газа

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Армия Израиля нанесла удар по военно-морской базе палестинского движения ХАМАС и уничтожила выходящий к морю тоннель. Об этом сообщает пресс-служба израильской армии в Twitter.

Согласно сообщению, операцию провели 3 июня на севере сектора Газы. Уничтоженный тоннель давал возможность ХАМАС незаметно для израильских военных покидать базу, расположенную на побережье сектора Газа, чтобы выходить в море для осуществления атак на израильские позиции.

Фото: twitter.com/IDFSpokesperson

27 мая Израиль начал строительство морского барьера в районе пляжа Зиким, чтобы остановить проникновение боевиков ХАМАС из сектора Газа.

