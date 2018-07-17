Компромат на Трампа: реакция Путина на вопрос журналиста - видео

Ответ президента РФ прозвучал предсказуемо

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Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос журналиста, если ли у российской разведки компромат на президента США Дональда Трампа. Об этом Путина спросили во время пресс-конференции в Хельсинки 16 июля после его встречи с президентом США.

Путин ответил, что слышал разговоры, будто россияне собирали компромат на Трампа, когда тот приезжал в Москву. Однако он заявил, что в тот момент даже не знал, что Трамп в России, потому что тот приезжал в РФ как бизнесмен. И президенту РФ якобы об этом не доложили. Путин сказал, что ему трудно вообразить, как Россия собирает компромат на всех приезжающих бизнесменов мирового уровня. "Большую ерунду трудно себе представить", - сказал он.

16 июля в Хельсинки состоялась встреча Трампа и Путина.

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На пресс-конференции после встречи президентов США и РФ в Хельсинки Путин заявил, что Трамп подтвердил позицию США по непризнанию аннексии Крыма.