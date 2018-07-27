Космоплан Unity разогнался до 2,5 скорости звука: видео полета

Компания британского миллиардера Ричарда Брэнсона провела новый успешный тест-полет субкосмического корабля VSS Unity

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Вчера, 26 июля, над калифорнийской пустыней Мохаве американская частная компания Virgin Galactic провела третий тест суборбитального космоплана из проекта SpaceShipTwo: в полете VSS Unity достиг высоты более 52 км и скорости 2,47 Мах. Таким образом, пилотам Майку Масуччи и Дейву Маккаю удалось достичь скорости, которая почти в 2,5 раза выше скорости звука, пишет The Verge.

На высоте около 14 км космоплан отделяется от огромного несущего самолета WhiteKnightTwo, и дальше разгоняется самостоятельно.

На этот раз двигатель проработал в режиме "полного газа" 42 секунды - это на 11 секунд дольше, чем в мае. Разогнанный космоплан был приведен в вертикальное положение, перевернулся и несколько минут спустя плавно приземлился.

Разделение летательных аппаратов (фото - bradykennistonphotography.com):

В компании надеются довести показатели Unity до высоты 80,5 км и еще большей скорости, чтобы пассажиры на несколько минут смогли испытать состояние невесомости и увидеть, что Земля - это шар.

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Сколько тестов еще будет и когда произойдут первые пассажирские полеты с космодрома Spaceport America в штате Нью-Мехико, в Virgin Galactic пока не говорят.