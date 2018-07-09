Крещение маленького принца Луи: ребенок спал на церемонии - видео

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Королева Елизавета II и герцог Эдинбургский Филипп пропустили это событие

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В Великобритании состоялась церемония крещения маленького принца Луи - третьего ребенка герцога и герцогини Кембриджских. Об этом сообщает ВВС.

Королева Елизавета II и герцог Эдинбургский Филипп пропустили это событие. В Букингемском дворце заверили, что это не из-за проблем с здоровьем.

Принца, которому 11 недель, крестил архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. Церемония прошла в королевской часовне дворца святого Джеймса.

На видео, которое разместил Кенсингтонский дворец в Twitter, видно, как Кейт держит Луи. Он спокойно спит на ее руках.

Она описала состояние своего сына, как "очень расслаблен и спокоен", и сказала улыбаясь священнику: "Я надеюсь, он таким и останется".

У принца Луи - шестеро крестных родителей. Это друзья принца Уильяма: Гай Пелли, Николас ван Куцем и Гарри Обри Флетчер. Также среди крестных - жена близкого друга Уильяма Джеймса Мида леди Лаура Мид, подруга Кейт Ханна Картер и кузина Кэтрин Люси Миддлтон.

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Теги: крещение ребенка, Великобритания, принц Луи
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