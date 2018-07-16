Милиционер вступает в игру: как Pussy Riot сорвали финал ЧМ-2018

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Участники Pussy Riot выбежали на поле в форме полицейских - в знак протеста против арестов и требуя освобождения политзаключенных

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В начале второго тайма финального матча чемпионата мира по футболу на поле выбежали четверо участников Pussy Riot, одетых в полицейскую форму.

Акцию они назвали "Милиционер вступает в игру". Ее основные требования - освободить всех политических заключенных, не фабриковать дела и не задерживать на митингах. 

Матч пришлось приостановить. Как сообщили в МВД, против участников Pussy Riot составили административные протоколы. 

В сети появилось видео, на котором двое участников акции разговаривают с, вероятно, правоохранителями. Человек за кадром говорит, что Pussy Riot подставили Россию, которой придется платить штрафные санкции, и сожалеет, что "сейчас не 37-й год". 

На финальном матче чемпионата мира присутствовал президент России Владимир Путин

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Теги: видео, акция, чм-2018, pussy riot
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