Мужчины в платьях взяли штурмом отделение полиции Еревана - видео

Инцидент произошел из-за нападения на одного из представителей ЛГБТ-сообщества, пострадали полицейские

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Во вторник, 14 августа, мужчины из ЛГБТ-сообщества в женских платьях ворвались в центральное отделение полиции в Ереване (Армения) и избили двоих правоохранителей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным полиции, причиной послужило то, что нападавшего на одного из представителей сексуальных меньшинств задержали и привезли в этот участок.

"Так называемая пострадавшая сторона, узнав, что подозреваемого доставят в центральное отделение полиции, собралась у здания, и в момент привода возникла потасовка. Обстановка обострилась, когда на улицы вышли возмущенные громкими ругательствами жители прилегающих домов", - сказали в полиции.

Отмечается, что стражи порядка попытались усмирить собравшихся у здания, но "толерантность полиции не была оценена должным образом".

"Переодетые в женские одежды мужчины и их сторонники ворвались в отделение полиции, чтобы найти задержанного и отомстить ему. Двум сотрудникам полиции были нанесены телесные повреждения, один из них был доставлен в больницу", - уточнила пресс-служба.

27 мая прошлого года в Кишиневе священники и верующие напали на ЛГБТ-активистов.