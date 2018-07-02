На Багамах взорвался катер с туристами: видео

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В результате взрыва туристической лодки погиб один человек, еще 11 получили ранения

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На Багамских островах в результате взрыва туристической лодки погиб один человек, еще 11 получили ранения. Об этом сообщает CNN.

Катер перевозил 10 туристов и двух жителей Багамов.

В лодке неожиданно взорвался двигатель и ее охватило пламя.

По данным береговой охраны, после инцидента четыре гражданина США были доставлены в больницу во Флориде. Другие пострадавшие - в больницу имени принцессы Маргарет в столице Багамских островов Нассау, включая капитана лодки, который также является владельцем туристической компании.

Ранее сообщалось, что у берегов Ливии затонула лодка со 120 мигрантами.

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Теги: взрыв, туристы, катер, Багамы, взрыв двигателя
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