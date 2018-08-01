На Филиппинах бульдозер раздавил элитные авто чиновников - видео

Президент Филиппин Родриго Дутерте показательно уничтожил десятки незаконно ввезенных в страну автомобилей

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На Филиппинах бульдозер раздавил более 60 конфискованных контрабандных автомобилей чиновников на сумму около четырех миллионов долларов. Об этом сообщает The Telegraph.

Отмечается, что операцией руководил непосредственно президент Родриго Дутерте в рамках кампании по борьбе с коррупцией.

"Я приказал уничтожить машины. Если вы говорите, что в стране еще есть коррупция, значит, она есть. Я не могу победить ее за день. Но я должен показать миру, что Филиппины - хорошее место для инвестиций и развития бизнеса", - заявил он по приезду в провинцию Кагаян.

Среди уничтоженных транспортных средств были машины люксовых производителей - Lamborghini, Porsche, Mercedes Benz, а также мотоцикл Harley Davidson.

Так Дутерте хотел продемонстрировать "жесткую позицию против незаконного импорта".

Суммарная стоимость уничтоженных автомобилей составила 6,5 миллионов долларов.

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3 июля сообщалось, что на Филиппинах произошло второе убийство мэра за два дня. На Филиппинах идет ожесточенная борьба власти с незаконным оборотом наркотиков.