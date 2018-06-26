На краю света сегодня ночью запускают сверхлегкую ракету: стрим

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Частная американская компания Rocket Lab дебютирует в коммерческой космонавтике: сегодняшний запуск в Новой Зеландии носит название "Пора за дело"

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Если позволит погода, 27 июня в 03:30 ночи по киевскому времени Rocket Lab, американская частная космическая компания Питера Бека, впервые в своей истории произведет полностью коммерческий запуск собственной сверхлегкой ракеты-носителя Electron с грузом микроспутников.

Ракета взлетит с 50-тонной стартовой площадки SLS 1 на самом южном крае полуострова Махия, который находится на восточном побережье Северного острова Новой Зеландии — это около 17 тыс. км от Киева.

Для Rocket Lab это будет третий запуск — с учетом экспериментального и полукоммерческого. В плане пиара компания идет по стопам SpaceX и дает миссиям необычные названия: первый полет назывался "Это тест", второй — "Все еще тестируем", а нынешний — "Пора за дело".

Питер Бек с детищем (фото - Rocket Lab):

25 мая 2017 года состоялся первый запуск (ракета поднялась на 250 км и не достигла плановой высоты), второй, уже со спутниками, — 21 января. В этот раз все прошло удачно.

В будущем Rocket Lab хотят выйти на один старт в неделю.

Другой ракурс:

Electron разработана для заброски в космос миниатюрных коммерческих спутников. Двухступенчатая ракета высотой 17 м и диаметром 1,2 м собрана из углепластика и оборудована 10 двигателями Rutherford (9 на маршевой ступени, 1 — на второй). Пустая она весит всего 1,2 тонны, а заправленная керосином и жидким кислородом — около 12,5 тонн.

Ракета может выводить до 150 кг грузов на солнечно-синхронную орбиту (500 км) и до 250 кг на опорную орбиту. В компании заверяют, что нижняя цена запуска — $4,9 млн.

Первый тест-полет:

Сегодня "Электрон" забросит на орбиту с апогеем 500 км и перигеем 250 км два кубсата-близнеца Lemur-2, студенческий мини-спутник IRVINE01, и еще два аппарата - NABEO и CICERO (Tyvak).

Первые два — Lemur-2 Zupanski и Lemur-2 Chanusiak — аппараты американской компании Spire Global, собирающей данные о погоде и перемещениях судов, IRVINE01 сконструировали студенты шести калифорнийских колледжей просто для проверки своих способностей, популяризации науки и освоения космоса. Что касается CICERО, то кубсат предназначен для проверки технологий оптического наблюдения за Землей, а с NABEO разработчики опробуют новую систему торможения в атмосфере при сведении спутника с орбиты, которую можно будет применять, чтобы поменьше засорять околоземное пространство.

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Если старт снова будет отложен, у компании есть 14-дневное окно для запуска: новое время Rocket Lab сообщит в Twitter.

"Электрон" уже на стартовой площадке (фото - instagram.com/kieranfanning):

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Теги: Electron, космос, запуск, ракета, rocket lab, питер бек
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