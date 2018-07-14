На мысе Канаверал взорвали две огромные пусковые вышки: видео

За 62 года с их помощью запустили 325 ракет

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В США 12 июля на мысе Канаверал с помощью взрывчатки демонтировали две мобильные вышки пускового комплекса LC-17. Об этом сообщает space.com.

Это были старые вышки - они использовались на протяжении последних 62 лет, с их помощью были проведены 325 запусков различных ракет.

Мобильные вышки были признаны устаревшими.

Объекты построили в 1956 году специально для испытаний баллистических ракет средней дальности PGM-17 Thor.

В 1959 году с помощью Thor-Able, запущенной с стартового комплекса LC-17, на орбиту был выведен спутник Explorer-6. Он передал в центр управления первые фотографии Земли.

На месте, которое освободится после демонтажа башен, планируются испытания коммерческих лунных зондов и роботов.

Канаверал - мыс, расположенный посередине Атлантического побережья штата Флориды, в округе Бревард. Здесь размещены станция ​​ВВС США "Мыс Канаверал" и Космический центр имени Кеннеди. С этих площадок осуществляются запуски космических кораблей в США.