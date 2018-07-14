На мысе Канаверал взорвали две огромные пусковые вышки: видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:

За 62 года с их помощью запустили 325 ракет

Реклама
Реклама

В США 12 июля на мысе Канаверал с помощью взрывчатки демонтировали две мобильные вышки пускового комплекса LC-17. Об этом сообщает space.com.

Это были старые вышки - они использовались на протяжении последних 62 лет, с их помощью были проведены 325 запусков различных ракет.

Мобильные вышки были признаны устаревшими.

Объекты построили в 1956 году специально для испытаний баллистических ракет средней дальности PGM-17 Thor.

В 1959 году с помощью Thor-Able, запущенной с стартового комплекса LC-17, на орбиту был выведен спутник Explorer-6. Он передал в центр управления первые фотографии Земли.

На месте, которое освободится после демонтажа башен, планируются испытания коммерческих лунных зондов и роботов.

Канаверал - мыс, расположенный посередине Атлантического побережья штата Флориды, в округе Бревард. Здесь размещены станция ​​ВВС США "Мыс Канаверал" и Космический центр имени Кеннеди. С этих площадок осуществляются запуски космических кораблей в США.

Читайте также
Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018Дроны против терроризма. Как беспилотники меняют характер войны 21.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: мыс Канаверал, космос
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
На мысе Канаверал взорвали две огромные пусковые вышки: видео
На мысе Канаверал взорвали две огромные пусковые вышки: видео
Трамп смутил королеву Елизавету II: видео
Трамп смутил королеву Елизавету II: видео
Глава гостомельской организации УКРОПа ударил женщину: видео
Глава гостомельской организации УКРОПа ударил женщину: видео
Люди Владелец ОККО: В горах ты можешь лишиться всего. В бизнесе - тоже
"Что делать" или "кем быть"? Как бороться с потерей мотивации
Мнение "Что делать" или "кем быть"? Как бороться с потерей мотивации
Рада удовлетворила "евробляхеров". Что изменится?
Мнение Рада удовлетворила "евробляхеров". Что изменится?
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
На мысе Канаверал взорвали две огромные пусковые вышки: видео
На мысе Канаверал взорвали две огромные пусковые вышки: видео
На Майдане в Киеве Сенцова поздравили с днем рождения: фото
На Майдане в Киеве Сенцова поздравили с днем рождения: фото 13.07.18, 21:57
Трамп смутил королеву Елизавету II: видео
Трамп смутил королеву Елизавету II: видео 13.07.18, 21:50
В колонии в Кропивницком жестоко обращаются с заключенными: фото
В колонии в Кропивницком жестоко обращаются с заключенными: фото 13.07.18, 19:09
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 