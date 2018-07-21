Наземный телескоп заснял Нептун лучше, чем Хаббл - видео

С новой системой адаптивной оптики на VLT получены изображения сверхвысокой четкости

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Астрономы Европейской Южной обсерватории получили сверхчеткие снимки Нептуна и далекого звездного скопления с помощью приемника MUSE на наземном телескопе VLT и новой системы адаптивной оптики. Об этом сообщается на сайте обсерватории.

Ученые сообщают, что качество изображений превосходит аналогичные снимки, сделанные космическим телескопом Хаббл.

Также сказано, что такие системы устанавливаются и на других наземных телескопах, что позволит в дальнейшем получать изображения астрономических объектов в видимом диапазоне длин волн с четкостью, не уступающей орбитальным обсерваториям, и лучше изучить их свойства и эволюцию.

Сравнительные снимки:

Полученные с приемником MUSE изображения шарового звездного скопления NGC 6388

Млечный путь и вездное скопление NGC 6388 в созвездии Скорпиона (The Scorpion) засняли с помощью приемника MUSE на очень большом телескопе ESO в режиме широкого поля, а затем последнее, очень четкое изображение показывает часть кластера, в режиме узкого поля MUSE с включенной адаптивной оптикой.

Комплекс оптических телескопов VLT (Very Large Telescope) является одной из мощнейших наземных систем для наблюдения за космосом. Телескоп находится в Чили и состоит из четырех основных 8,2-метровых телескопов и четырёх дополнительных 1,8-метровых телескопов.

С помощью VLT астрономы могут получать информацию о далеких галактиках, экзопланетах, звездных скоплениях и системах, а также более экзотических объектах — черных дырах, нейтронных звездах и остатках сверхновых.

8 июля сообщалось, что NASA пришлось усыпить один из своих любимых космических телескопов.