Не обрадовался туристам: гризли вплавь преследовал гребца – видео

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Боты:

Спастись мужчине помогли быстрое течение и опыт рафтинга

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В Канаде на реке Элахо каякеру едва удалось уплыть от преследующего его гризли. Животное увидело мужчину и бросилось вплавь его догонять, сообщает Global News.

Группа каякеров сплавлялась по реке Элахо рядом с городом Сквомиш. Неожиданно к первому гребцу бросился гризли и стал его преследовать. Мужчине удалось уплыть от животного только благодаря быстрому течению и опыту рафтинга. Остальными каякерами гризли не заинтересовался.

Сотрудники природоохранного ведомства удивлены действиями медведя. Животные часто появлялись в этой местности, однако никогда так настойчиво не преследовали людей.

"Иногда гризли или черные медведи пугают туристов. Так они пытаются показать, что не рады им на своей территории", — добавили в ведомстве.

Каякеры — гребцы, занимающиеся одним из видов водного туризма, спорта или активного отдыха на воде с использованием специального судна — каяка

Ранее в американском штате Джорджия черный медведь залез в машину через окно и украл обед у медсестры. Животное не испугалось сигнализации и несколько часов просидело в автомобиле.

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Теги: медведь, гризли, гребля, каякер
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