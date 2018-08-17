Немецкие студенты разработали "солнечный" электрокар: видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:

В Мюнхене студенты создали особый электрический автомобиль

Реклама
Реклама

В Германии студенты разработали электрокар с солнечными батареями на крыше и капоте. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"У них уже заказали семь тысяч автомобилей. И цена доступна", - отмечается в сообщении.

Этот электрокар Sion прошел долгий путь от прототипа, который построили несколько студентов в гараже в Мюнхене.

В 2016 году они начали сбор средств через краудфандинг платформы на воплощение проекта. Им удалось собрать около миллиона евро.

Стартап Sono Motors представил финальную версию электрокара Sion в июле 2017 года.

26 июня 2018 года немецко-китайское предприятие FAW-Volkswagen объявило о планах по запуску второй фазы «мега-завода» в Фошане (провинция Гуандун, Китай), производственная мощность которого в настоящее время составляет 300 тыс. автомобилей в год. Запуск второй фазы позволит вдвое увеличить производство автомобилей

Читайте также
Встреча Трампа и Путина: хроника (завершена) 16.07.2018Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Германия, электрокар, студенты, разработка
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Немецкие студенты разработали "солнечный" электрокар: видео
Немецкие студенты разработали "солнечный" электрокар: видео
Дайверу удалось поплавать с огромным китом: видео
Дайверу удалось поплавать с огромным китом: видео
США передали Украине контрбатарейные радары: видео
США передали Украине контрбатарейные радары: видео
Люди Один из Банды: В школах должен появиться предмет "креативность"
НКРЭКУ откажется от формулы Роттердам+
ТЭК НКРЭКУ откажется от формулы Роттердам+
Курс гривни, медведи Омеляна, иск к Маску: деловые новости недели
Экономика Курс гривни, медведи Омеляна, иск к Маску: деловые новости недели
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
Немецкие студенты разработали "солнечный" электрокар: видео
Немецкие студенты разработали "солнечный" электрокар: видео
Дайверу удалось поплавать с огромным китом: видео
Дайверу удалось поплавать с огромным китом: видео 20:42
США передали Украине контрбатарейные радары: видео
США передали Украине контрбатарейные радары: видео 19:58
В Чернобыльской зоне нашли 9 редких видов летучих мышей: фото
В Чернобыльской зоне нашли 9 редких видов летучих мышей: фото 17:55
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 