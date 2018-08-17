Немецкие студенты разработали "солнечный" электрокар: видео

В Мюнхене студенты создали особый электрический автомобиль

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В Германии студенты разработали электрокар с солнечными батареями на крыше и капоте. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"У них уже заказали семь тысяч автомобилей. И цена доступна", - отмечается в сообщении.

Этот электрокар Sion прошел долгий путь от прототипа, который построили несколько студентов в гараже в Мюнхене.

В 2016 году они начали сбор средств через краудфандинг платформы на воплощение проекта. Им удалось собрать около миллиона евро.

Стартап Sono Motors представил финальную версию электрокара Sion в июле 2017 года.

26 июня 2018 года немецко-китайское предприятие FAW-Volkswagen объявило о планах по запуску второй фазы «мега-завода» в Фошане (провинция Гуандун, Китай), производственная мощность которого в настоящее время составляет 300 тыс. автомобилей в год. Запуск второй фазы позволит вдвое увеличить производство автомобилей