Обнаружены 10 неизвестных спутников Юпитера: теперь их всего 79

Открыты девять обычных и пока ничем не примечательных объектов, однако 10-й - Валетудо - это "спутник, который едет по встречной полосе"

Реклама

Реклама

При помощи четырехметрового телескопа Бланко в чилийской пустыне группа астрономов во главе со Скоттом Шеппардом обнаружила 10 ранее неизвестных спутников Юпитера. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Сarnegie Science.

Ученые наблюдали за перемещениями объектов около года и лишь после всех анализов сообщили, что да, это и в самом деле ранее неизвестные спутники газового гиганта-планеты Солнечной системы.

Как уточнил Шеппард, два объекта вращаются вокруг Юпитера в том же направлении, в котором вращается планета; то есть, это "проградные" спутники. Они находятся дальше от газового гиганта, чем его Галилеевы спутники (4 крупнейших спутника Юпитера - Ио, Европа, Ганимед и Каллисто).

Семь других спутников расположены еще дальше и обладают ретроградными орбитами: вращаются в противоположном вращению Юпитера направлении.

Читайте также: К Земле летит Халк: облако вокруг кометы уже вдвое больше Юпитера

Десятый спутник - S/2016 J 2 - назвали для простоты Валетудо в честь римской богини гигиены. Этот спутник, который находится примерно там, где группа из семи открытых недавно, является проградным, и вполне может столкнуться из-за этого с другой луной. Его диаметр - около 1 км.

У крупнейшей планеты Солнечной системы теперь известно 79 спутников. У Земли, напомним, он всего один - Луна.