Обнаружены 10 неизвестных спутников Юпитера: теперь их всего 79

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Открыты девять обычных и пока ничем не примечательных объектов, однако 10-й - Валетудо - это "спутник, который едет по встречной полосе"

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При помощи четырехметрового телескопа Бланко в чилийской пустыне группа астрономов во главе со Скоттом Шеппардом обнаружила 10 ранее неизвестных спутников Юпитера. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Сarnegie Science.

Ученые наблюдали за перемещениями объектов около года и лишь после всех анализов сообщили, что да, это и в самом деле ранее неизвестные спутники газового гиганта-планеты Солнечной системы.

Как уточнил Шеппард, два объекта вращаются вокруг Юпитера в том же направлении, в котором вращается планета; то есть, это "проградные" спутники. Они находятся дальше от газового гиганта, чем его Галилеевы спутники (4 крупнейших спутника Юпитера - Ио, Европа, Ганимед и Каллисто).

Семь других спутников расположены еще дальше и обладают ретроградными орбитами: вращаются в противоположном вращению Юпитера направлении.

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Десятый спутник - S/2016 J 2 - назвали для простоты Валетудо в честь римской богини гигиены. Этот спутник, который находится примерно там, где группа из семи открытых недавно, является проградным, и вполне может столкнуться из-за этого с другой луной. Его диаметр - около 1 км.

У крупнейшей планеты Солнечной системы теперь известно 79 спутников. У Земли, напомним, он всего один - Луна.

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Теги: космос, открытие, солнечная система, юпитер, спутники
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