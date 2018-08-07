Охотник за экзопланетами TESS случайно снял полет кометы: видео

"Хвостатый" космический объект находится от нас на расстоянии около 50 млн км - это треть расстояния до Солнца

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Охотник за экзопланетами TESS, пока настраивал на земной орбите бортовые системы в первый день работы, снял на видео пролет небольшой кометы C/2018 N1. Об этом рассказали в аэрокосмическом управлении США, которому принадлежит спутник.

Видеоряд составлен из серии снимков, сделанных 25 июля в течение 17 часов.

По короткому видео заметно, как под воздействием солнечного ветра меняется направление хвоста кометы.

Она была открыла орбитальным инфракрасным телескопом NASA за месяц до того, как ее снял TESS. По состоянию на августа C/2018 N1 находится примерно в 48 млн км от Земли в направлении созвездия Южная Рыба.

Все данные по комете, включая интерактивную карту с ее орбитой, можно посмотреть здесь.

Перемена цвета звезд с белого на черный и наоборот - результат пост-обработки изображений.

На записи также видны звезды переменной светимости, которые меняют яркость либо в результате пульсации, быстрого вращения, либо когда затмеваются "соседками" в двойных системах. Астероиды выглядят на картинке, как маленькие белые точки, а к концу видео можно увидеть слабую широкую дугу света, которая движется по средней части кадра слева направо: это рассеянный свет от Марса (его не видно).

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19 апреля 2018 года ракета Falcon 9 вывела на орбиту спутник TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), который является аппаратом нового проекта NASA по поиску планет у ближайших к нам звезд. TESS отследит системы около 200 тысяч звезд. Информацию на Землю он передает каждые две недели. За два года работы спутник исследует 85% небосвода.