Пес отобрал у хозяина камеру и заснял свой побег: видео

Ролик собрал около 2 миллионов просмотров и "взорвал" сеть

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В Австралии пес по кличке Коби выхватил у хозяина камеру GoPro и записал свой побег на видео. Хозяин пса Даниель опубликовал видео, которое за несколько дней собрало почти 2 миллиона просмотров, сообщает Daily Mail.

Мужчина играл с собакой на заднем дворе. В руках он держал селфи-палку с камерой GoPro. Неожиданно пес выхватил камеру и начал убегать. Хозяин бросился за ним, но догнать Коби удалось только спустя 20 минут. Все это время камера была включена и записывала "погоню".

Хозяин пса опубликовал видео побега на Facebook. За несколько дней ролик просмотрели около 2 миллионов раз и оставили более 62 тысяч лайков.

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