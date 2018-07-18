Пес отобрал у хозяина камеру и заснял свой побег: видео

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Ролик собрал около 2 миллионов просмотров и "взорвал" сеть

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В Австралии пес по кличке Коби выхватил у хозяина камеру GoPro и записал свой побег на видео. Хозяин пса Даниель опубликовал видео, которое за несколько дней собрало почти 2 миллиона просмотров, сообщает Daily Mail.

Мужчина играл с собакой на заднем дворе. В руках он держал селфи-палку с камерой GoPro. Неожиданно пес выхватил камеру и начал убегать. Хозяин бросился за ним, но догнать Коби удалось только спустя 20 минут. Все это время камера была включена и записывала "погоню".

Хозяин пса опубликовал видео побега на Facebook. За несколько дней ролик просмотрели около 2 миллионов раз и оставили более 62 тысяч лайков.

Ранее золотистый ретривер по кличке Оскар выступил на американском конкурсе талантов America’s Got Talent и своим пением затмил даже хозяйку. Оскар так впечатлил членов жюри, что они пропустили собаку в следующий этап шоу.

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Теги: пес, побег, GoPro
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