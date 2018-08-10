Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:

Пострадали 36 человек

Реклама
Реклама

Во время антиправительственных протестов в столице Румынии между демонстрантами и полицией произошли столкновения, правоохранители применили слезоточивый газ. Об этом сообщает портал Mediafax.

Участники акции собрались в Бухаресте на площади перед зданием правительства, требуя отставки правительства и проведения досрочных выборов. Они заблокировали движение транспорта и пытались снести забор. Протестующие бросали в полицейских бутылки и другие предметы.

В ответ правоохранители применили слезоточивый газ.

В результате столкновений пострадали 36 человек, в том числе двое правоохранителей - у одного из них ушибы, у другого перелом пальца на руке. У большинства пострадавших протестующих - раздражение глаз.

Акция протеста в Бухаресте продолжается.

Читайте также
Встреча Трампа и Путина: хроника (завершена) 16.07.2018Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Румыния, протесты, Бухарест
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Протесты в Бухаресте: полиция применила слезоточивый газ - видео
Протесты в Бухаресте: полиция применила слезоточивый газ - видео
Муравей попытался украсть бриллиант из ювелирного магазина: видео
Муравей попытался украсть бриллиант из ювелирного магазина: видео
В Канаде косатка две недели плавала с мертвым детенышем: видео
В Канаде косатка две недели плавала с мертвым детенышем: видео
Транспорт В Херсонский порт зашел корабль подсанкционной компании из РФ
Создатель Синергии: Просто за деньги топ-звезду не привезешь
Люди Создатель Синергии: Просто за деньги топ-звезду не привезешь
Трамп удвоил пошлины на импорт из Турции
Трамп удвоил пошлины на импорт из Турции
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
Протесты в Бухаресте: полиция применила слезоточивый газ - видео
Протесты в Бухаресте: полиция применила слезоточивый газ - видео
Муравей попытался украсть бриллиант из ювелирного магазина: видео
Муравей попытался украсть бриллиант из ювелирного магазина: видео 16:59
В Канаде косатка две недели плавала с мертвым детенышем: видео
В Канаде косатка две недели плавала с мертвым детенышем: видео 15:40
В порт приплыл отработавший 7 августа ускоритель SpaceX: фото
В порт приплыл отработавший 7 августа ускоритель SpaceX: фото 09:47
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 