Протесты в Бухаресте: полиция применила слезоточивый газ - видео

Пострадали 36 человек

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Во время антиправительственных протестов в столице Румынии между демонстрантами и полицией произошли столкновения, правоохранители применили слезоточивый газ. Об этом сообщает портал Mediafax.

Участники акции собрались в Бухаресте на площади перед зданием правительства, требуя отставки правительства и проведения досрочных выборов. Они заблокировали движение транспорта и пытались снести забор. Протестующие бросали в полицейских бутылки и другие предметы.

В ответ правоохранители применили слезоточивый газ.

В результате столкновений пострадали 36 человек, в том числе двое правоохранителей - у одного из них ушибы, у другого перелом пальца на руке. У большинства пострадавших протестующих - раздражение глаз.

Акция протеста в Бухаресте продолжается.