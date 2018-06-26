Пухлые китаянки заслужили бесплатные развлечения - видео

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Перед входом в парк установили большие весы и разыгрывали бесплатные билеты

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Владельцы парка развлечений Tang Paradise в китайском городе Сиань предоставили женщинам, вес которых составляет более 61,8 килограмм, бесплатный вход. Об этом сообщает Би-би-си.

Согласно сообщению, Tang Paradise - большой тематический парк с традиционной архитектурой династии Тан. Конкурс взывает к возвращению древних стандартов красоты, когда женщина должна была быть немного пухлой. Примером для этого служит знаменитая наложница Ян Юйхуань, известная как одна из четырех красавиц древнего Китая.

Отмечается, что перед парком организаторы соорудили огромные весы и девушки должны были разместиться на большой чаше. Каждый день с 15 по 19 июня были доступны бесплатные билеты (всего 618).

"Никогда не думала, что мой лишний вес станет моим преимуществом", - сказала одна из посетительниц.

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Теги: Китай, пухлые женщины, китаянки, бесплатные развлечения
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