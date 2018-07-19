Разведка выключила свет в Белом доме - Дональд Трамп шутит

Во время общения президента США Дональда Трампа с журналистами в овальном кабинете Белого дома погас свет.
Видео инцидента опубликовано в интернете.
Свет пропал в момент брифинга, когда Трамп упомянул разведслужбы.
"Я полностью поддерживаю и с доверием отношусь к американским агентствам разведки", − заявил американский лидер, после чего в помещении погас свет.
"Упс, они только что выключили свет. Это, видимо, разведывательные службы. Это было странно, но все ок", − отметил президент США, чем рассмешил присутствующих.
Смотрите также: "Кто тут хороший мальчик?". Соцсети высмеяли саммит Трампа-Путина
16 июля 2018 года в Хельсинки состоялась двухчасовая встреча тет-а-тет Трампа и Путина. LIGA.net вела подробную хронику этого события.
17 июля американский президент Дональд Трамп заявил, что оговорился - верит спецслужбам США, а не российскому главе Владимиру Путину.