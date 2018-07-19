Разведка выключила свет в Белом доме - Дональд Трамп шутит

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Во время брифинга президента США Дональда Трампа в Белом доме пропал на мгновение свет

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Во время общения президента США Дональда Трампа с журналистами в овальном кабинете Белого дома погас свет.
Видео инцидента опубликовано в интернете.

Свет пропал в момент брифинга, когда Трамп упомянул разведслужбы.

"Я полностью поддерживаю и с доверием отношусь к американским агентствам разведки", − заявил американский лидер, после чего в помещении погас свет.

"Упс, они только что выключили свет. Это, видимо, разведывательные службы. Это было странно, но все ок", − отметил президент США, чем рассмешил присутствующих. 

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16 июля 2018 года в Хельсинки состоялась двухчасовая встреча тет-а-тет Трампа и Путина. LIGA.net вела подробную хронику этого события.

17 июля американский президент Дональд Трамп заявил, что оговорился - верит спецслужбам США, а не российскому главе Владимиру Путину.

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Теги: США, дональд трамп, разведка, белый дом, свет
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