Реакция главы разведки США на приглашение Трампа к Путину: видео

Посмеявшись, Дэниел Коутс лаконично отметил, что встреча российского президента с американским в осеннем Вашингтоне будет "чем-то особенным"

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Директор Национальной разведки США Дэниэл Коутс не смог сдержать смех, когда узнал о том, что американский президент Дональд Трамп решил пригласить российского коллегу Владимира Путина приехать осенью в Вашингтон. Его реакцию на эту новость записали в трансляции канала NBC News с Форума безопасности в Аспене.

Во время интервью ведущая Андреа Митчелл спросила его об идее Трампа пригласить Путина в Белый дом, на что Коутс рассмеялся.

"Повторите это еще раз?.. Я правильно расслышал?" - переспросил он сквозь смех.

Посмеявшись, директор Нацразведки США произнес "Окей", выдержал паузу, за которой добавил: "Это будет чем-то особенным".

Ранее Коутс высказывал опасения из-за того, что на саммите в Хельсинки встреча Трампа с Путиным проводилась в формате тет-а-тет.

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16 июля 2018 года в Хельсинки прошла двухчасовая встреча Трампа и Путина. О содержании переговоров тет-а-тет мало что известно. Трампа после совместной пресс-коференции с Путиным ждал шквал критики. Республиканец Джон Маккейн назвал это "одним из самых позорных выступлений президентов США в истории", а саму встречу - "трагической ошибкой" Вашингтона.

Экс-глава ЦРУ Джон Бреннан обвинил президента США в измене, посчитав его комментарии "имбецильными". Коутс также раскритиковал сомнения Трампа о вмешательстве РФ в выборы в США.

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По приезду в США отмахнулся от критики, назвав саммит "потрясающе успешным", а несогласные с этим СМИ - "настоящими врагами народа". Позднее он заявил, что с нетерпением ждет следующей встречи с Путиным.

Видео: NBC News