Робота научили копировать мимику человека: видео

Японский инженер Такаюки Тодо спроектировал робота, способного копировать мимику человека

Реклама

Реклама

Робота научили распознавать и копировать мимику человека, сообщает TechCrunch.

Японский инженер Такаюки Тодо разработал робота, умеющего копировать выражение лица человека. Робот SEER работает в двух режимах. SEER поддерживает визуальный контакт с человеком и копирует его выражение лица.

Инженер спроектировал голову робота с антроподобным лицом и подвижной шеей. SEER умеет переводить взгляд, хмурить брови и опускать веки. Инженер планирует доработать робота и создать подвижные губы уже в следующей версии.

Читайте также: В США создали копеечного и мягкого робопаука-павлина: видео

SEER распознает лицо человека с помощью веб-камеры. Инженер надеется, что его изобретение поможет создать более развитых роботов.

Ранее группа исследователей австрийского Университета Граца занялась разработкой автономных роботов-пчел. Основная задача роботов-насекомых - помощь пчелам в преодолении негативных экологических факторов.