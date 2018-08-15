Робота научили копировать мимику человека: видео

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Боты:

Японский инженер Такаюки Тодо спроектировал робота, способного копировать мимику человека

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Робота научили распознавать и копировать мимику человека, сообщает TechCrunch.

Японский инженер Такаюки Тодо разработал робота, умеющего копировать выражение лица человека. Робот SEER работает в двух режимах. SEER поддерживает визуальный контакт с человеком и копирует его выражение лица. 

Инженер спроектировал голову робота с антроподобным лицом и подвижной шеей. SEER умеет переводить взгляд, хмурить брови и опускать веки. Инженер планирует доработать робота и создать подвижные губы уже в следующей версии.

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SEER распознает лицо человека с помощью веб-камеры. Инженер надеется, что его изобретение поможет создать более развитых роботов.

Ранее группа исследователей австрийского Университета Граца занялась разработкой автономных роботов-пчел. Основная задача роботов-насекомых - помощь пчелам в преодолении негативных экологических факторов.

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Теги: робот, мимика, Такаюки Тодо, японский инженер
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